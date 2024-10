Comisia Europeană (CE) a suspendat parțial plățile către România pentru că nu a realizat reformele necesare în șase domenii importante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Câciu, a spus că există o plată parțială. Din cele 74 de jaloane și ținte, 68 sunt considerate îndeplinite, iar șase au rămas în discuție. Pentru aceste șase jaloane, România va primi o suspendare de șase luni până când vor fi îndeplinite. Cele șase jaloane se referă, printre altele, la numirile din companiile din sectorul energetic realizate în 2022, unde trebuie reluată procedura, lucru care deja a început la AMEPIP, agenția ce coordonează companiile de stat.

Există și jalonul legat de microîntreprinderi, precum și o formalizare a plății parțiale, anunțată anterior. Din suma totală de 2,7 miliarde de euro, România a încasat deja 649 de milioane de euro, iar pentru jaloanele îndeplinite va primi o sumă suplimentară semnificativă. Totodată, se va suspenda plata pentru cele șase jaloane rămase, însă nu se suspendă cererea de plată în ansamblu sau toți banii.

Procedura presupune emiterea a două decizii: una pentru plata parțială și alta pentru suspendarea unei părți din plată. Aceste decizii sunt discutate în comitetele economice ale CE timp de o lună, perioadă în care România poate face observații, dacă este necesar.

După această lună, se va lua decizia pentru plata parțială, adică pentru jaloanele îndeplinite, care sunt în număr de 68, dintre care 34 sunt reforme, ceea ce este considerat un lucru pozitiv pentru România. Se va emite și decizia privind suspendarea restului plății, până la rezolvarea problemelor legate de cele șase jaloane.

Plata parțială se va face fără a fi necesar să se ofere răspunsuri suplimentare pentru jaloanele deja îndeplinite. După această comunicare, urmează aprobarea oficială în cadrul comitetelor CE, precum Comitetul economico-financiar și Comitetul de planificare și control. Plata parțială va fi aprobată de către Ecofin, consiliul miniștrilor, lucru care se va întâmpla într-o lună.

Guvernul României nu cunoaște încă suma care va fi suspendată și că așteaptă această informație din partea CE. Cererea de plată a fost depusă la CE cu un an în urmă, iar în acest timp s-au purtat negocieri sau s-au remediat anumite situații legate de aceasta.

În ceea ce privește fondurile din PNRR, CE nu face concesii și că reformele necesare trebuie implementate. Guvernanța corporativă trebuie să fie aliniată cu standardele europene. În cazul în care nu se fac progrese într-o lună, România va avea la dispoziție încă șase luni pentru a rezolva problemele, dar nu va primi contravaloarea celor șase jaloane care nu vor fi îndeplinite.

„Nu avem suma care va fi suspendată, așteptăm această sumă de la Comisie. Această cerere de plată, totuși, am depus-o acum un an la Comisie. Am stat un an să negociem sau să remediem anumite situații din această cerere de plată. Deci cu Comisia nu te joci pe acești bani din PNRR, trebuie să facem aceste reforme, e foarte simplu.

Guvernanța corporativă trebuie să fie așa cum este în toată Europa. Dacă într-o lună de zile nu se face nimic, vom avea la dispoziție încă șase luni de zile să le rezolvăm, dar nu vom primi contravaloarea acelor șase jaloane”, a spus el, referindu-se la jaloanele care nu vor fi îndeplinite.