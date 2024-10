Adrian Câciu: Pragul pentru microîntreprinderi poate să rămână în vigoare

Aceasta declarație vine în contextul în care Comisia Europeană solicită reducerea pragului pentru microîntreprinderi de la 500.000 de euro la 88.500 de euro. Dacă România nu va implementa această măsură, riscă să piardă 300 de milioane de euro din fondurile alocate prin PNRR.

Ministrul a evitat să ofere o poziție fermă înainte ca decizia finală să fie luată, menționând că are propria opinie și consideră că au fost deja implementate numeroase ajustări fiscale în sectorul microîntreprinderilor. El a subliniat că este important să se analizeze atent impactul economic și câștigurile aduse la bugetul de stat, comparând veniturile provenite din companiile care ar urma să plătească impozit pe profit cu posibilele scăderi din alte sectoare.

“Nu aș vrea să mă pronunț înainte de a se lua această decizie. Am opinia mea personală, consider că totuși am făcut destule reconversii sau ajustări fiscale în partea asta de microîntreprinderi. Trebuie să te uiți să vezi cât câștigă bugetul de stat, care este efectul economic în piață.

Adrian Câciu a subliniat importanța ca PSD și PNL să colaboreze în continuare în cadrul coaliției, pentru a finaliza stabilirea bugetului pentru anul viitor, cu termen limită până la 20 decembrie.

Ministrul a subliniat importanța finalizării deciziei privind bugetul, afirmând că România are nevoie de o astfel de coaliție. El a transmis un mesaj clar către PNL, subliniind că o țară fără buget la începutul anului ar putea duce la o depreciere a cursului valutar și a întrebat dacă își asumă acest risc. În plus, a precizat că bugetul trebuie aprobat în luna decembrie, mai exact până pe 20 decembrie, pentru a asigura predictibilitate economică.

Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Câciu, a discutat duminică seara, într-o apariție la B1 TV, despre riscul ca România să piardă bani din a treia tranșă a PNRR. El a menționat că va avea loc o plată parțială și a infirmat informațiile din presă referitoare la suma de 1,1 miliarde de euro, care ar putea fi pierdută de România în acest context.

Adrian Câciu a menționat că tensiunile din cadrul coaliției au stârnit îngrijorări în rândul Comisiei Europene.

Adrian Câciu a subliniat că afirmațiile liberalilor despre un derapaj economic au deranjat Comisia Europeană.

“Și cei de la PNL au început să își revină un pic să înțeleagă că nu poți să îți rupi cămașa de pe tine făcând declarații iresponsabile despre Guvern, în primul rând despre Guvern, și în al doilea rând despre situația economică a României. Ce a deranjat Comisia au fost acele declarații privind derapajul economic al României făcute de exponenți ai unui partid aflat la guvernare. Ele nu sunt susținute de cifrele pe care Comisia le are. Nu suntem mai prejos decât Franța care are un deficit de 7% în acest an și care are o problemă mare din perspectivă politică, nu suntem mai prejos decât Germania care este în recesiune și va continua această recesiune și nu suntem mai prejos decât țările din regiunea noastră, unde avem cinci țări care sunt într-o situație destul de complicată nu doar politic dar mai ales economic”, a încheiat acesta.