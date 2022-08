Denise Rifai provine dintr-o familie musulmană

Denise Rifai nu vorbește niciodată în spațiul public despre religia ei deoarece părinții ei au sfătuit-o să evite acest subiect intim. Cu toate acestea, ea se declară o persoană religioasă, care îi mulțumește zilnic lui Dumnezeu pentru tot ceea ce trăiește. Prezentatoarea TV provine dintr-o familie de religie musulmană, tatăl său fiind din Iordania.

„Tata și mama m-au învățat ca niciodată în spațiul public să nu deschid subiectul confesiunii noastre religioase. Este un subiect care ține de familia noastră și, ce pot să spun însă, că există un singur Dumnezeu și că eu sunt foarte religioasă și că e în mine Dumnezeu și că îi mulțumesc în fiecare zi pentru tot ceea ce trăiesc”, a declarat recent Denise Rifai, în cadrul unui interviu acordat IMPACT.

Denise Rifai se consideră o persoană privilegiată

Totodată, Denise Rifai se consideră o persoană privilegiată întrucât de fiecare dată când s-a confruntat cu o problemă sau a avut un necaz a primit ajutor, fără ca măcar să îl ceară.

„Sunt o fată foarte echilibrată şi într-o profundă relaţie cu Dumnezeu, sunt un om bun şi fac bine. Când greşesc, îmi pare rău şi conştientizez şi aleg să îmi cer iertare personal, de fiecare dată. Mulţumesc, de fiecare dată. Mă bucur pentru fiecare chestie pe care o primesc şi, ori de câte ori am necazuri, Dumnezeu mă ajută. Îmi trimite oameni care mă ajută.

Eu cred că, dacă suntem bine cu noi, dacă suntem recunoscători pentru tot ceea ce trăim, dacă nu mai judecăm, dacă încercăm să înţelegem de ce unii oameni au luat nişte decizii şi încercăm să fim acolo mult mai profund, nu doar la un nivel aşa superficial, lucrurile se schimbă în bine în tot.

Eu sunt o privilegiată pentru că, ori de câte ori am cerut ceva sau am avut un mare necaz, am avut N soluţii la îndemână şi oameni – pentru că Dumnezeu există prin oameni – oameni care mi-au deschis calea şi care m-au ajutat, fără ca eu să cer. Este fabulos să primeşti fără să ceri”, a mărturisit vedeta, într-un interviu acordat Spectacola.

Denise Rifai a dezvăluit că visul ei din copilărie nu a fost să devină prezentatoare TV, ci prințesă deoarece tatăl său, arab fiind, îi aducea multe bijuterii din aur, care o făceau să se simtă ca o adevărată prințesă.

„Foarte frumoas am copilărit aici, în România. M-am născut dorindu-mi și plăcându-mi să fiu o prințesă. Eu îl iubesc pe tata foarte mult. Tata avea mulți băieți, prietenii lui arabi, și îmi aduc aminte de mine, mică fiind, plină de aur, aur mult la mâini și alintându-mă mai mult singură, așezându-mă în brațele prietenilor tatălui meu și întrebându-i foarte cald: ”Ce cadou mi-ați adus?” Și trebuia să fie puțin aur”, a povestit demult Denise Rifa.i.