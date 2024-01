Air-Water Schengen. Senatorul PSD Daniel Cătălin Zamfir este uimit de faptul că presa locală susține că aderarea României la spațiul Schengen, atât pe cale navală, cât și pe cale aeriană, se datorează, în principal, miniștrilor de Externe și Interne, sub coordonarea președintelui României.

În realitate, spune el, aderarea României la Air-Water Schengen s-a concretizat după vizita oficială a premierului României, Marcel Ciolacu, în SUA și după întâlnirea sa cu Antony Blinken, secretar de stat al SUA, și Ronald Lauder, fost ambasador al SUA în Austria și prieten cu Karl Nehammer, cancelarul federal al Austriei. Alți doi factori decisivi în acest proces au fost cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz, și premierul Spaniei, Pedro Sanchez, ambii apropiați ai lui Marcel Ciolacu în cadrul Partidului Socialiștilor Europeni.

Ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, a zis că procesul de aderare a României la spațiul Schengen, inclusiv extinderea la frontierele aeriene și maritime, a implicat numeroase colaborări cu parteneri care au sprijinit eforturile țării noastre, inclusiv SUA. Rezultatul favorabil a fost produsul eforturilor concertate atât ale României, cât și ale partenerilor europeni.

A existat implicația directă a statelor membre precum Germania, Franța, Comisia Europeană și Parlamentul European, plus dialoguri continue cu Austria pentru deblocarea acestui proces. România a intrat în Spațiul Schengen, deși există încă o etapă de parcurs, acest lucru reprezintă un pas semnificativ către aderarea completă.

La rândul său, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a spus că România este acum un stat membru al spațiului Schengen, conform deciziei adoptate de Consiliu. Consideră această realizare o victorie importantă pentru țară.

„Eu spun că suntem în Schengen pentru că, dacă ne uităm la textul deciziei publicate astăzi, spune despre aplicarea integrală a acquis-ului Schengen. Mai avem o etapă, dar este un pas important în procesul de aderare completă la Schengen, un pas pentru care s-au depus eforturi diplomatice în strânsă coordonare cu Ministerul de Interne şi cu colegii.

A fost o muncă de echipă, sub coordonarea strânsă a preşedintelui României, a primului-ministru. Am muncit până aproape în ultima zi. Eforturile noastre au fost intense, mai ales în ultima perioadă, dar cred că putem spune cu satisfacţie că am trecut o etapă. Mai avem de lucru, într-adevăr, dar e o etapă importantă, pentru că, odată ce suntem acolo, procesul va continua”, a zis recent Luminiță Odobescu într-o intervenție TV.