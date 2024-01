Decizie majoră privind spațiul Schengen. România este oficial stat membru. O spune cu subiect şi predicat ministrul de Externe de la Bucureşti, Luminița Odobescu.

Declaraţiile sale vin după ce, cu doar câteva ore în urmă, decizia Consiliului Uniunii Europene din 30 decembrie a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE.

Şefa diplomaţiei române recunoaşte că mai avem o etapă, respectiv integrarea şi cu frontierele terestre. Totuşi, ce s-a întâmplat acum este un pas important, pentru care s-au depus mari eforturi diplomatice.

„Odată ce suntem acolo, procesul va continua”, spune Luminița Odobescu, lăsând de înţeles că totul va fi mai uşor de-acum, odată cu acceptarea parţială în spaţiul Schengen.

„Dacă ne uităm la textul deciziei publicate astăzi spune despre aplicarea integrală a spațiului Schengen. Sigur, mai avem o etapă, dar este un pas important în procesul de aderare completă la Schengen, un pas pentru care s-au depus eforturi diplomatice în strânsă legătură de Ministerul de Interne.

A fost o muncă de echipă sub coordonarea strânsă a președintelui României, a primului ministru. Am muncit până în ultima zi. Eforturile noastre au fost intense, mai ales în ultima perioadă, dar cred că putem spune că am trecut o etapă.

Mai avem de lucru, dar o etapă importantă, pentru că odată ce suntem acolo, procesul va continua”, a spus ministrul Afacerilor Externe la Antena 3.