După nenumărate apariții pe micile ecrane, mai multe informații cu privire la tinerețea medicului au ieșit la suprfață.

Potrivit Gsp.ro, în urmă cu peste de 20 de ani, Virgil Musta a fost căpitanul echipei naționale de fotbal a medicilor din România.

Poveștile medicului nu se opresc aici. Se pare că acesta a avut și succes pe partea sportivă și a câștigat toate meciurile de fotbal în timpul facultății.

„Eu am făcut tenis de performanță când eram tânăr. Apoi, după ce am intrat la facultate, n-am mai făcut tenis, dar am avut o echipă foarte bună de fotbal. Am câștigat tot ce însemna meci de fotbal la nivel de facultate, pe teren mic”, a declarat Virgil Musta pentru gsp.ro.

În selecționata de fotbal a medicilor europeni, după Războiul din Iugoslavia

Totodată, Virgil Musta a vorbit și despre un episod din viața sa în care a reușit să joace în naționala de fotbal europeană.

„După Războiul din Iugoslavia, unul dintre colegi, care era medic ortoped la UTA Arad, ne-a întrebat dacă nu suntem dispuși să participăm la un meci demonstrativ. Urma să joace o națională de fotbal europeană a medicilor contra naționalei medicilor din Bosnia.

Am fost invitați, am acceptat și am făcut parte din acea națională europeană a medicilor. Erau trei români, patru croați, italieni, doi nemți. Antrenor era un italian, pe care un coleg îl cunoștea deoarece la vremea respectivă UTA era finanțată de italieni (n.a – Angelo Gandolfi, care a fost patron la UTA între 1998 și 2002). Acest domn organiza turnee între medici

A fost un eveniment în care s-au strâns fonduri după Război. S-a jucat pe stadionul din Sarajevo. Tot atunci, naționala mare a Bosniei a jucat împotriva unei naționale din care făceau parte Michel Platini și marile vedete europene din vremea respectivă”, a adăugat Virgil Musta.

De ce nu a ales fotbalul?

Se pare că finanțarea și organizarea echipei au condus la sfârșitul eventurii sportive pentru Virgila Musta.

„Încetul cu încetul, echipa s-a destrămat. Eram medici care terminaseră Medicina și eram adunați din diferite zone ale țării. Doi lucrau la București, la firme de medicamente, și nu ne-am mai organizat.

Am mai fost invitați la turnee, dar nu ne-am mai dus și până la urmă a încetat această colaborare. Mulți din echipă erau timișoreni, mai era medicul Marius Niculescu, mulți erau de la firme de medicamente. Nu eram finanțati de nimeni, trebuia să ne finanțăm singuri la acele turnee finale”, a adăugat medicul.