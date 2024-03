Un pahar de vin roșu pe zi nu ne îmbunătățește sănătatea! Potrivit doctorului Virgiliu Stroescu, alcoolul este toxic în orice formă.

În rândul popoarele mediteraneene care consumă mulți struguri și beau vin, bolile cardiovasculare au scăzut. Acest lucru se datorează dietei și stilului lor de viață inteligent, nu alcoolului în sine. Alcoolul nu aduce beneficii asupra organismului uman. Oamenii care țin o dietă vegetariană, pot consuma puțin vin roșu, dar numai dacă este must fără alcool.

„Alcoolul, sub orice formă, e toxic! Acum, popoarele care sunt mediteraneene și care consumă foarte mulți struguri și vin, având o dietă mai specială, la ei au scăzut bolile cardiovasculare, dar nu din cauza alcoolului, ci din cauza dietei și a regimului lor inteligent de viață.

Alcoolul sub orice formă nu face bine și a fost un mit. La dieta vegetariană poți să bei puțin vin roșu, că face bine. Dacă e must, e excelent, dacă are și alcool, distruge orice celulă a organismului nostru. Așa că alcoolul nu are cum să facă bine, e toxic”, a spus medicul Virgiliu Stroescu.