Președintele Partidului Național Liberal (PNL) a scos la iveală ce pensie primește din partea statului.

Potrivit lui Nicolae Ciucă, el beneficiază de o pensie de serviciu de 19.000 de lei. Astfel, el precizează că nu primește o pensie de 40.000 de lei așa cum se scrie în spațiul public.

Într-un interviu recent, acesta a fost întrebat de ce nu renunță la pensia specială. El a precizat că pensia pe care o primește nu este specială, ci de serviciu.

Nicolae Ciucă mai spune că fiecare militar beneficiază de aceeași lege de care beneficiază și el.

Și beneficiez de prevederile legii pentru care nu am nici cea mai mică implicare. Fiecare militar care a servit țara sub drapel beneficiază de prevederile aceleiași legi”, spune fostul prim-ministru.

„Nu e pensie specială. Am o pensie pe care o au militarii din Armata Română peste 33 de ani de serviciu.

Fostul șef al Executivului de la București a mai fost întrebat despre cum ar putea trăi un român timp de șase luni cu o pensie de 1.000 de lei.

Șeful Senatului a subliniat că, în timpul mandatelor de premier ale PNL, el personal a luat decizia de a ridica punctul de pensie de la 1.265 la 1.785 de lei, înregistrând o creștere de 40%.

Acesta a afirmat că a fost un susținător al creșterii pensiilor, având ca scop asigurarea unui trai decent pentru români.

El a mai menționat că a fost necesar să treacă prin toate etapele crizelor succesive și suprapuse pentru a implementa măsuri care să conducă la creșterea pensiilor și veniturilor, precum și pentru a aborda problema inflației.

De asemenea, Nicolae Ciucă a evidențiat reușita în creșterea punctului de pensie la peste 2.000 de lei și în majorarea salariului minim de la 2.000 de lei la 3.300 de lei. A subliniat că aceste realizări reprezintă eforturile și deciziile luate în timpul mandatelor sale de premier.

„Încă de când eram premier am înțeles situația legată de valoarea pensiilor și doresc să subliniez că pe timpul mandatelor de premier ale PNL, eu personal am luat decizia să ridicăm punctul de pensie de la 1265 la 1785 de lei, deci cu 40%, am susținut creșterea pensiilor, pentru ca românii să aibă un trai decent.

A trebuit să trecem prin toate etapele de crize succesive și suprapuse să facem în așa fel încât să creștem pensiile și veniturile și să luăm măsuri pentru scăderea inflației.

Am reușit să creștem punctul de pensie la peste 2000 de lei. Am reușit să creștem salariul minim de la 2000 de lei la 3300 de lei. Sunt eforturile și deciziile pe care le-am luat”, a spus șeful Senatului.