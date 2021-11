Înainte ca Lavinia Pîrva să îl cunoască pe Ştefan Bănică Jr, aceasta era într-o relație cu Ianis Zicu. Acest lucru se întâmpla în 2011, atunci când fotbalistul juca la Poli Timișoara, iar relația nu a fost una de lungă durată.

Într-un interviu acordat pentru revista Story, Lavinia Pîrvă susține că relația celor doi a început în vara lui 2010 şi s-a sfârşit în primăvara lui 2011, mai exact după participarea Laviniei la emisiunea “Dansez pentru tine”.

Acela a fost momentul în care Lavinia l-a cunoscut pe Ştefan Bănică Jr, prezentatorul show-ului. Totodată, vedeta a mai recunoscut și faptul că distanţa şi preocuparea amândurora pentru carieră au fost principalii factori care au dus la ruperea relaţiei.

“Nu eram focusată să mă avânt într-o relație. Aveam alte priorități. N-am refuzat totuși să ies cu el și să încercăm să fim un cuplu și, până la un punct, a mers, apoi eu m-am concentrat prea mult pe ce aveam de făcut și am scăpat din vedere că am un iubit.

Era o relație la distanță, noi eram doi oameni extrem de ocupați. El e pe val acolo la Timișoara și eu am aici mult de muncă, ne neglijam unul pe celălalt și așa mai bine am pus punct”, a declarat Lavinia despre relația ei cu fotbalistul, pentru revista Story.

Lavinia Pîrva, despre căsnicia cu Ştefan Bănică Jr

După ce l-a cunoscut mai bine pe Ștefan Bănică Jr, cei doi au ajuns să formeze rapid un cuplu. S-au căsătorit în secret în toamna lui 2017, în Bulgaria, iar în 2019 au devenit părinți, lucru care le-a schimbat viața complet.

Aceasta susține că nu a programat niciun moment din viața sa și lucrurile au venit de la sine.

”Este o perioadă în care s-au intensificat toate emoțiile și trăirile, o perioadă în care, deși este recomandat să stau mai liniștită, simt că pot muta munții din loc. Am capacitatea, parcă, să fac de două ori mai multe lucruri, doar suntem doi, nu?! Râd mai mult, sunt foarte distrată și, totodată, parcă am mai multă inspirație. Am o perioadă în care îmi place mai mult ca niciodată să compun, să scriu texte, dar îmi place să îmi petrec timpul și acasă citind sau căutând idei pentru camera bebelușului (…)

Cred că momentul ne-a ales pe noi. Eu nu am programat niciodată momentele importante din viața mea. Am avut mereu certitudinea că, dacă un lucru este menit să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Această minune a venit la momentul potrivit în viața noastră, fără programări sau lucruri premeditate”, declara Lavinia cu puţin timp înainte să nască.