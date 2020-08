Președintele Klaus Iohannis a vorbit joi, la TVR 1, în emisiunea ”Akzente”, realizată de Christel Ungar despre cum a intrat în politică, imediat după Revoluție, în Forumul German.

„Apreciez că, de la început, Forumul german a reuşit să facă mult, inclusiv în consţiinţa oamenilor, a membrilor Forumului, dar nu numai în rândul membrilor, ci şi al etnicilor români. Este interesant şi modul în care era văzut de ceilalţi Forumul Democrat al Germanilor din România. La fel de interesant este de remarcat atitudinea aproape exclusiv favorabilă a oamenilor faţă de Forumul german, aceasta deoarece noi, în Forumul german, ne-am preocupat şi de noi, trebuie să recunoaştem acest fapt, dar, în medie, am reuşit frecvent să ne ocupăm frecvent de chestiuni care priveau comunitatea, interesul public, am încercat să soluţionăm probleme care nu erau ale unui singur grup sau ale unui mic grup, ci care erau probleme de interes pentru foarte mulţi. Drept urmare, am progresat destul de mult în administraţie, deoarece s-a văzut că Forumul german nu este o organizaţie care se ocupă doar de sine, ci şi de problemele vieţii publice”, a declarat Klaus Iohannis la TVR.

Realizatorul emisiunii de la TVR spune că în 2002 Iohannis a fost ales drept preşedinte al FDGR, fiind cel mai tânăr preşedinte al acestei organizaţii. Mai mult, până acum nu a fost ales un altul mai tânăr. Timp de 11 ani Klaus Iohannis a fost preşedintele FDGR. Astfel, actualul președinte a intrat în politică imediat după Revoluție.

„Pentru mine a însemnat foarte mult. La începutul anilor ’90 eram membru al Forumului german, dar nu şi activ în forurile de conducere. Abia în 1996-1997 sunt activ în forurile de conducere. La timpul acela a început să mă intereseze activitatea Forumului, deoarece am realizat că se poate face ceva. Am fost în conducere, în Adunarea reprezentanţilor, după care am fost propus drept candidat, am fost primar, am fost propus pentru o funcţie şi mai înaltă, din 2002 am fost preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din România, acela reprezentând începutul unei perioade foarte bune şi intense. De la început am considerat că se pot mişca lucrurile, iar eu sper să fi reuşit acest lucru şi acolo. Domeniile tematice au rămas aproape aceleaşi până azi. Când vine un nou preşedinte al organizaţiei, aceasta nu înseamnă că se prezintă cu domenii inedite. Activitatea Forumului german este axată, pe de-o parte, pe ceea ce are nevoie comunitatea, comunitatea germană, iar pe de altă parte, şi pe ceea ce reprezintă domenii publice”, a conchis Klaus Iohannis.