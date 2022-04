Interesul continuu manifestat de istorici, și nu numai, pentru conducătorul Germaniei naziste, după sinuciderea sa la 30 aprilie 1945 în buncărul din Berlin, nu s-a concentrat la fel de mult și asupra banilor adunați de Hitler. Interesant este că testamentul lăsat de Fuhrer lăsa impresia că era aproape lefter.

Puterea și banii, balsam pentru sufletul chinuit al ”geniului nerecunoscut”

Deși susținea că n-are niciun ban în bancă, iar sumele încasate de pe urma celebrei sale cărți ”Mein Kampf” erau infime, s-a descoperit că lucrurile au stat cu totul altfel. Și, așa cum afirmă numeroși istorici, ”Hitler s-a considerat dintotdeauna un geniu nerecunoscut, iar pentru a schimba asta, a fost mereu foarte interesat de putere și bani. Erau un fel de balsam pentru sufletul chinuit al geniului nerecunoscut”.

Adolf Hitler s-a folosit de poziția de cancelar în multe feluri pentru a obține fonduri de stat și chiar pentru a evita taxele pe impozitului pe venit. Temutul dictator s-a folosit inclusiv de vânzările cărții sale, avantajele financiare obținute prin metode complet neortodoxe sporindu-i averea de la an la an, potrivit site-ului The Richest.

Peste un milion de mărci germane de pe urma ”Mein Kampf”

O mare parte din avere a provenit din redevențele câștigate de pe urma „Mein Kampf”, carte care în prezent este interzisă în Germania. Dar cartea scrisă de liderul nazist în închisoare ar fi generat câștiguri de peste un milion de mărci germane anual, în condițiile în care Hitler a impus ca fiecărui cuplu care s-a căsătorit să i se ofere un exemplar din „Mein Kampf”, de către comunitatea locală, care trebuia să o cumpere direct de la editură.

Hitler era cunoscut ca un strateg extrem de viclean, cu o mentalitate rapace, care viza bunurile sau averile unor corporații, oameni de afaceri și chiar ale propriului guvern.

Hitler nu a plătit niciun impozit

Obsesia liderului Germaniei naziste pentru bani era uriașă, datele istorice demonstrând că nu ducea lipsă de ”idei creative” pentru a-și spori averea personală. Așa că, după ce a preluat funcția de cancelar al Germaniei, veniturile sale au cunoscut o creștere semnificativă.

Pe lângă faptul că Führer-ul câștiga sume semnificative de pe urma drepturilor de autor, Hitler a evitat să plătească orice formă de impozit de-a lungul carierei sale politice. Acest lucru a făcut ca averea să crească vertiginos, ajungând la câteva miliarde estimate acum de istorici.

„Donația Adolf Hitler” și fonduri speciale de la bugetul de stat

Hitler a beneficiat și de pe urma ”contribuțiilor” făcute de marii afaceriști și de unele corporații. Odată ajuns la putere, marile companii și diverși oameni de afaceri au contribuit cu sume mari la ceea ce era cunoscut sub numele de „Donația Adolf Hitler a industriei germane”. Aceasta, la rândul ei, beneficia apoi de diverse facilități, mai ales în vreme de război.

Din momentul în care a devenit cancelar și până la moartea sa în 1945, Hitler ar fi primite sute de milioane de mărci în plăți corporative. În același timp, au existat și fonduri speciale de la bugetul de stat la care aveau acces doar Hitler și apropiații săi.

Potrivit unor noi cercetări, Hitler a investit cel puțin două milioane de mărci germane din banii săi pentru a accelera reconstrucția a unui palat din Poznan, în Polonia, pentru o altă reședință a Führerului. Palatul fusese construit inițial de Kaiserul Wilhelm al II-lea, iar până în 1945 au fost cheltuite cel puțin 20 de milioane de mărci pentru proiect.

După moartea lui Hitler în 1945, proprietățile și activele liderului nazist, inclusiv o casă din München, au fost cedate statului Bavaria de către Comisia de control aliată.