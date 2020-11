Nimeni nu se aștepta la o asemenea decizie din partea lui Gigi Becali, dar totuși s-a întâmplat. Obișnuiți de ani de zile cu ieșirile publice ale acestuia, mare a fost mirarea tuturor când Becali a decis să iasă de sub lupa presei.

Adevărul despre Gigi Becali

Din vară și până acum, latifundiarul din Pipera a avut o singură apariţie în presă. Nervos pe neconvocarea jucătorilor de la FCSB la prima reprezentativă, a cerut, în mod public, demisia selecţionerului Mirel Rădoi. „Dacă nu vorbesc la televizor fac cancer la limbă!“, mai spunea Becali în urmă cu câțiva ani.

De-a lungul anilor, patronul roș-albaștrilor a avut mai multe tentative de a-şi opri apariţiile media. Mereu a eșuat. Chiar după ce a ieşit din închisoare şi s-a declarat un om schimbat Becali a continuat să facă show la TV, deși a spus că se va dedica familiei şi că e complet dezinteresat de fotbal, politică şi tot ce înseamnă notorietate.

La câteva luni distanţă, a redevenit o prezenţă constantă „pe sticlă“, sărind de la o emisiune în alta, cu intervenţiile sale telefonice. Acum, dispariţia lui Gigi Becali din peisajul mediatic ne-a surprins pe toți. Cu excepţia unei tirade în care l-a făcut praf pe finul său, Mirel Rădoi, Gigi Becali şi-a ţinut promisiunea!

Mai mult, vărul său, Ioan Becali, a insistat că milionarul va rămâne departe de presă. Fostul impresar a explicat cum de s-a schimbat vărul său.

„A fost şi ideea lui de a se retrage, dar şi fetele şi familia au avut un cuvânt greu de spus. El are religia, care pentru el e sfântă. Acum se dedică în totalitate. În plus, are şi un spital, foarte frumos, acum l-a renovat. Am fost acolo şi am făcut testele (n.r. – pentru COVID-19), am văzut despre ce e vorba.

Nu cred că va reveni. El e foarte ocupat cu slujbele, cu chestii de binefacere. Face şi o biserică în Pipera. Acolo trebuie să vină specialişti în interior, acolo va fi lucrarea mare!”, a explicat vărul său, conform Digisport.