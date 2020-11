Este doliu imens în lumea fotbalului. Fratele unui fost antrenor al roș-albaștrilor a încetat din viață, răpus de coronavirus.

Fost antrenor al FCSB, în doliu

Este vorba despre Robert Strizu, fratele fostului fotbalist de la FC Naţional şi oficial al FCSB, Leo Strizu. Acesta a încetat din viață luni seara, după o luptă de aproape o lună cu noul coronavirus. „Luaţi în serios Covidul!”, scria acesta pe Facebook.

„Aveți grijă de voi, Luaţi în serios Covidul!! Am zece zile și sunt din ce în ce mai rău, am două ventilatoare, adică 30.000 pe minut și saturația este 70. Am prosopul ud în cap pentru frisoane. Luați în serios boala!”, scria Robert Strizu, pe pagina sa de Facebook, în urmă cu 13 zile.

Fratele lui Leo Strizu, fost atacant la Sportul, Progresul și FCM Brașov, dar şi antrenor la FCSB II, a fost testat pozitiv la Covid-19 pe 15 octombrie, dar treptat starea medicală i s-a înrăutățit şi a fost internat.

De cand a ajuns în spital a încercat să-şi informeze familia şi prietenii despre starea sa de sănătate, prin intermediul reţelelor de socializare. Se simţea rău şi respira cu ajutorul unui ventilator, după cum se vedea în urma postăarilor sale.

Robert Strizu era proprietarul unui restaurant din zona Cotroceni, frecventat de o serie de actuali și foști sportivi. Robert era nelipsit de la partidele echipei FCSB și de la meciurile naționalei.

„Azi mi-a murit tata… Vreau sa stiti cu totii ca tatal meu a fost un om minunat, luptator, altruist, dar mai ales sufletist! De azi sunt constient ca a plecat pe drumul fara de intoarcere si va fii nevoie sa fim tari si sa-i fim alaturi cu un gand bun si o rugaciune.

Mi se rupe SUFLETUL cand scriu aceste randuri, dar daca il iubiti si il respectati va rog spuneti o rugaciune, ca sa se odihneasca si el in pace si liniste de acolo de sus!„, a scris pe Facebook Matteo, fiul lui Robert Strizu.

Leo Strizu, fratele lui Robert, a jucat fotbal la Rapid, Politehnica Timisoara, Sportul Studentesc, Progresul (FC Național) si FC Brasov. Aproape doi ani si jumatate a antrenat formatia a doua a FCSB si a fost si director sportiv al echipei de seniori.