Raftul lui [email protected]: Cafea cu lapte☕️🥛 Pentru cunoscători probabil este un sacrilegiu să amesteci cafeaua cu lapte, similar cu vinul făcut șpriț😝 Mie îmi place la nebunie mirosul de cafea, însă recunosc că nu o pot bea așa neagră, simplă. Și pentru că iubesc prea mult laptele, am găsit compromisul perfect: cafea cu lapte😍 ✅Plus-uri: -lactoza din lapte o îndulcește cat să nu mai ai nevoie de niciun strop de zahăr -proteinele din lapte precipită sub acțiunea taninurilor din cafea, ca urmare stă în stomac 2-3 ore -are 90% apă, deci poate fi considerată un lichid de hidratare -ține de foame timp de 2-3 ore cu numai 90 calorii ‼️Minus-uri: -unii ar spune că e indigestă, adevărul e că încetinește golirea stomacului- dar eu îl văd tot un avantaj -aroma și gustul bobului de cafea se pierde, dar nu te oprește nimeni să bei și cafea simplă, fără lapte🤓 🆗 Porția corectă: 2-3 cafele pe zi, de preferat între mese (pe post de gustare) sau, și mai bine, în loc de masă (poate ține loc de mic dejun)☺️