Raftul lui [email protected]: Pâine cu brânză De data asta nu mai vorbim despre un aliment, ci despre o combinație interesantă. Și nici despre calorii nu mai vorbim, pentru că pâinea cu brânză are efect antidepresiv- deci nu e important dacă îngrașă, ci rolul pe care-l are în inducerea stării de bine🤪 În alimentele proteice există 2 aminoacizi, tirozină și triptofan, aflați în competiție. Cine ajunge primul la creier, ăla determină starea: tirozina are efect de agitație, de trezire, iar triptofanul liniștește, calmează. Carnea conține preponderent tirozină, iar brânza triptofan. Metoda strategică pentru a crește accesul triptofan-ului în creier este asocierea dintre proteine și carbohidrați. Când mâncăm glucide/făinoase apare în sînge insulina, care ține tirozina în circulație și lasă cale liberă pentru triptofan. Odată ajuns la nivel cerebral, el stimulează sinteza de serotonină- hormonul stării de bine☺️ Chiar dacă brânza îngrașă, tăiați felia mai subțire și puneți lângă ea un colț de pâine…ca să fiți și fericiți🤗