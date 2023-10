Adevărul despre portocale! Portocalele sunt bogate în substanţe care apără organismul de multiple forme de cancer

Un pahar de suc de portocale poate satisface aproximativ jumătate din necesarul zilnic de fructe. În al doilea rând, poate ajuta la susținerea unui sistem imunitar sănătos.

Portocalele sunt bogate în substanţe care apără organismul de multiple forme de cancer, inclusiv cancer de piele, plămâni, sâni, stomac şi colon. De asemenea, un studiu realizat în Japonia a demonstrat că vitamina A din portocale previne apariţia cancerului la ficat.

Sută la sută din necesarul zilnic de vitamina C

„Este cea mai ușoară cale de a obține mai bine de sută la sută din necesarul zilnic de vitamina C și 15% vitamina D”, afirmă dieteticianul Jerlyn Jones.

Sucul de portocale furnizează și alți nutrienți importanți, cum ar fi potasiul și acidul folic, care ajută sănătatea inimii, precum și antioxidanți puternici.

Există o mulțime de remedii care pretind că ajută în cazul unei răceli, de la magicul usturoi până la gargara cu apă sărată. Unul dintre cele mai populare remedii este și consumul sucului de portocale pentru că este este plin de vitamina C, un stimulent imunitar dovedit.

Dar ajută cu adevărat la tratarea unei răceli?

„Cercetările arată că administrarea regulată a unui supliment de vitamina C poate ajuta la alungarea simptomelor răcelii, dar administrarea lui după ce ați răcit deja nu scurtează durata bolii”, a explicat medicul Amy Shapiro. În plus, acidul citric din sucul de portocale poate înrăutăți lucrurile.

„Conține acid citric, care irită mucoasa gâtului deja inflamat”, explică și Taz Bhatia, profesor de medicină integrativă la Universitatea Emory.

În locul sucului de portocale, este indicat să consumați alte lichide care pot ajuta la calmarea durerii în gât, inclusiv:

Ceai decofinizat

Apă cu lămâie

Supă de pui

Evitați aceste băuturi când sunteți răcit

De asemenea, cel mai bine este să evitați băuturile precum cafeaua, berea și alcoolul atunci când sunteți răcit.

În ciuda potențialelor sale beneficii, sucul de portocale nu este atât de sănătos cum am crede. De fapt, este recomandat să se consume întregul fruct, deoarece conține mai multe fibre și mai puțin zahăr.

O portocală are mai puțin de 70 de calorii, 18 grame de carbohidrați, 12 grame de zaharuri și 3 grame de fibre, în timp ce un pahar de suc oferă aproximativ 26 de grame de carbohidrați, inclusiv 21 de grame de zaharuri.

Cât de mult suc ar trebui să bem

În ceea ce privește cât de mult suc de portocale ar trebui să bem, medicii recomandă ca adulții să nu consume, zilnic, mai mult de o cană de suc de fructe natural.

Deși cantitatea de zahăr din sucul de portocale este destul de mare, păstrarea obiceiului ține caloriile sub control și ajută la prevenirea creșterilor de zahăr din sânge.

Încetinește absorbția zahărului în fluxul sanguin

Cu câteva excepții, majoritatea fructelor conțin zahăr sub formă de fructoză, explică Universitatea din Virginia. Cu toate acestea, furnizează și cantități mici de fibre, un nutrient care încetinește absorbția zahărului în fluxul sanguin, subliniază dr. Christopher S. Baird de la West Texas A&M University. Sucul de portocale, pe de altă parte, are puține fibre sau deloc.

Un studiu din 2017 a constatat că fiecare porție suplimentară de suc consumată poate crește riscul de deces prematur, relatează JAMA Network Open.