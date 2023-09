Pentru aderarea la Spațiul Schengen, prim-ministrul Croației a spus că există o rețetă de succes. Andrei Plenkovici a oferit un interviu pentru Digi 24, în care a precizat cum a reușit Croația să devină membru Schengen. De asemenea, a mai precizat și care a fost rețeta pentru adoptarea monedei euro.

El a precizat că ocupă funcția de prim-ministru în Croația de 7 ani. Încă din prima zi de mandat, scopul lui a fost să bifeze aceste două reușite pentru țara sa.

Oficialul croat spune că în acești ani s-a muncit foarte mult. Acesta a mai precizat că s-a recuperat avansul avut de România și Bulgaria în acest proces.

Potrivit șefului Executivului de la Zagreb, au fost 286 de criterii de respectat pentru Schengen. Acesta a mai spus că a:

La rutele de migrație ilegală el s-a referit la Mediterana de Est și Balcanii de Vest.

Premierul croat a precizat „am muncit din greu, pentru ambele integrări profunde. În cazul Schengen, am reușit să recuperăm procesul deja avansat pe care îl aveau atât România, cât și Bulgaria, pentru că ați început acest exercițiu în 2011”.

Prim-ministrul croat a vorbit și despre aderarea la zona euro. El a precizat că îndeplinirea criteriilor a început din 2017-2018.

Șeful Executivului de la Zagreb mai spune că țara sa este singura care a aderat la Spațiul Schengen și la zona euro în același moment.

Totuși, el spune că a fost multă muncă politică și că s-a lucrat cu toți liderii politici.

„A fost multă muncă politică, dar multă muncă concretă. Nu aș spune că terminalul de gaz lichefiat din Marea Adriatică, care a fost, de asemenea, un proiect realizat complet în mandatul meu, a schimbat starea de spirit. Ceea ce am făcut a fost să arătăm că putem face și că îndeplinim lucrurile la timp. Am lucrat foarte mult cu toți liderii și de aceea am fost acceptați“, a punctat Andrei Plenkovici.