Acuzații dure la adresa Gabrielei Firea! Nicușor Dan spune că minte cu privire la prețul gigacaloriei

În timp ce Gabriela Firea a declarat marți seara, la Antena 3, că bucureștenii riscă să plăteacă 980 de lei gigacaloria, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune că aceasta minte și că prețul total este, de fapt, de 860 de lei/gigacalorie, urmare a scăderii TVA.

„Pentru că circulă informaţii contradictorii, fac precizările necesare cu privire la preţul gigacaloriei în Bucureşti. În primul rând, în contextul acţiunilor Guvernului, de sprijin pentru termoficare, am transmis, primarii municipiilor din România prin Asociaţia Municipiilor, o scrisoare către Guvern prin care solicităm ca schema de sprijin să nu discrimineze între cetăţenii racordaţi la centrale individuale şi cetăţenii racordaţi la sisteme centralizate. Aşa este echitabil. În al doilea rând, au trecut două luni de când am propus partidelor din Consiliul General al Capitalei o majorare rezonabilă a preţului gigacaloriei plătit de bucureşteni, de la 164 de lei la 280 de lei. USR şi PSD au respins majorarea. Fără un ajutor de la Guvern (sper să existe acest ajutor) subvenţia pe care Primăria ar trebui să o plătească ar fi peste 2 miliarde lei faţă de 1 miliard în 2021. Bucureştiul are nevoie de investiţii, nu putem duce tot bugetul pe subvenţii”, a scris Nicuşor Dan, miercuri pe Facebook.

Gabriela Firea dă informații false

Nicușor Dan mai spune că acțiunile fostului primar sunt făcute cu rea credință și că aceasta face confuzie între prețul total și prețul plătit de bucureșteni.

„În acest context, apare şi Gabriela Firea şi dă informaţii false. În primul rând, spune că bucureştenii vor plăti 980 lei pe gigacalorie. Face aici, cu rea credinţă, confuzie între preţul total al gigacaloriei, plătit parte de bucureşteni, parte de primărie şi preţul plătit de bucureşteni. Informaţia corectă este că, până la modificarea de către Consiliul General, preţul plătit de bucureşteni pe gigacalorie va fi de 143 lei (urmare a scăderii TVA). O spun foarte clar: am solicitat o mărire rezonabilă a preţului gigacaloriei pentru bucureşteni, dar nu se pune problema ca aceştia să plătească 800 – 900 de lei. În al doilea rând, spune că preţul total este de 980 lei / gigacalorie. Fals, preţul total este de 860 lei / gigacalorie, urmare a scăderii TVA”, a completat Nicușor Dan.

De asemenea, el a mai spus că dacă Gabriela Firea dorește să îi ajute pe bucureșteni, atunci ar fi trebuit să facă eforturi ca prin legea bugetului să poată fi acoperită creșterea de prețuri.

„Dacă ar fi vrut să ajute cu adevărat bucureştenii cărora le plânge de milă, Gabriela Firea şi-ar fi putut exercita poziţia de ministru şi de parlamentar, astfel încât bugetul alocat Bucureştiului prin legea bugetului naţional să acopere creşterea de preţuri la termie suportată de Primărie. Dar e mai simplu să propovăduiască la televizor apocalipsa la care, culmea, a contribuit”, a conchis primarul Capitalei.