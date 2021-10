. Am solicitat încă din toamna trecută să se aloce fonduri substanțiale pentru o campanie reală de educație și comunicare către populație pentru a pregăti vaccinarea în masă, pe fondul ezitării deja cunoscute din epidemia din rujeolă. Am argumentat că există oameni cu această preocupare, care cunosc mecanismele comunicării către publicul larg și că există agenții specializate în asta, răspremiate chiar la nivel internațional. Abia acum după un an s-a aflat oficial că Guvernul nu a dorit să aloce fonduri pentru așa ceva, personal am primit direct răspunsuri de genul „nu sunt bani, cine vrea se vaccinează, cine nu nu, considerăm că nu e cazul, agențiile sug sângele poporului” etc.