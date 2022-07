Liderii Rusiei și Ucrainei au purtat luni discuții separate cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan cu privire la planurile de redeschidere a unor rute sigure pentru transportul de cereale prin Marea Neagră.

Convorbirile telefonice ale lui Erdogan cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski vor spori speranțele că se fac progrese în vederea intermedierii unui acord care ar permite reluarea transporturilor de cereale din porturile ucrainene, transmite Politico.

„Președintele Erdogan a remarcat că a venit timpul ca Națiunile Unite să ia măsuri pentru planul privind formarea unor coridoare sigure prin Marea Neagră pentru exportul de cereale”, se arată într-o document al părții turce privind convorbirea cu președintele Rusiei.

Rusia blochează porturile ucrainene de când Putin a decis să invadeze la sfârșitul lunii februarie Ucraina, cunoscută cândva ca fiind grânarul Europei. Țara este un exportator agricol important, iar o mare parte din cerealele sale sunt trimise în mod tradițional către țări dependente de importuri precum Egipt, Tunisia și Algeria. Acum, milioane de tone de cereale ucrainene sunt blocate în depozite.

ONU și Turcia încearcă să medieze discuțiile pentru a relua exporturile cruciale de cereale ale Ucrainei. Dar tensiunile sunt foarte mari din cauza acuzațiilor de furt de provizii, pe care Moscova le neagă. Ministerul ucrainean al afacerilor externe estimează că forțele rusești au luat cel puțin 400.000 de tone de cereale din țară de la invazia din februarie.

Potrivit conversației, Kremlinul a precizat că apelul a avut loc „în ajunul viitoarei reuniuni la nivel înalt ruso-turce din viitorul apropiat”, indicând că Vladimir Putin este pregătit pentru discuții față în față cu Erdogan. Comunicatul a adăugat că „a continuat un schimb de opinii privind situația din jurul Ucrainei, inclusiv în contextul coordonării eforturilor de asigurare a siguranței navigației în Marea Neagră și a exporturilor de cereale către piețele mondiale”.

De asemenea, Erdogan a vorbit cu Zelenski despre aceste coridoare sigure pe mare, afirmând că Turcia „continuă să lucreze la planul ONU menit să se asigure că cerealele din Ucraina ajung pe piețele mondiale”.

Zelenski a scris pe Twitter după conversație că cei doi lideri „au discutat despre importanța deblocării porturilor [ucrainene] și a reluării exporturilor de cereale”. El a adăugat că cele două părți ar trebui „să împiedice Rusia să ne ia cerealele din [teritoriile ocupate temporar]”.

Held talks with 🇹🇷 President @RTErdogan. Thanked for condolences over new civilian victims of the Russian aggression. We appreciate 🇹🇷 support. Discussed the importance of unblocking 🇺🇦 ports and resuming grain exports. We must also prevent Russia from taking our grain from TOT.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2022