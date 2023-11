Premierul României, Marcel Ciolacu, a anunțat marți seara că a fost prezentat și discutat proiectul pentru noua lege a pensiilor în cadrul coaliției de guvernare. Ciolacu a felicitat echipa din Ministerul Muncii pentru efortul depus și a subliniat că proiectul propus este sustenabil și echitabil. Proiectul legii a fost inclus în cererea de plată nr. 4 din PNRR.

Şi am evitat ceva subiectiv şi am venit cu o nouă lege a pensiilor. Ea cred că este, deja, pusă în transparenţă la Ministerul Muncii. (…) Vreau să mulţumesc şi domnului preşedinte Nicolae Ciucă, şi celorlalţi membri ai coaliţiei. De astăzi cu toţii am picat de acord că este o lege a pensiilor foarte bună, sustenabilă şi echitabilă”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV.

Proiectul legii a fost deja făcut public și a fost transmis în procedura de transparență la Ministerul Muncii. După cele 10 zile prevăzute pentru acest proces, proiectul va fi avizat în Guvern și ulterior transmis Parlamentului. Marcel Ciolacu estimează că legea va fi aprobată în procedură de urgență până la data de 20 noiembrie și va fi trimisă la promulgare.

Acesta a precizat că, într-o primă fază, de la 1 ianuarie 2024, pensiile ar urma să fie mărite, potrivit actualei legislaţii, cu indicele inflaţiei, 13,8%. El a precizat că principiul de bază care a fost stabilit în şedinţa coaliţiei de guvernare pentru noua lege a pensiilor este „pensii egale, pentru muncă şi contribuţii egale” şi a anunţat că pensiile vor creşte de două ori anul viitor.

Tot în cursul zilei de marți, Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă și anul viitor se vor mai acorda ajutoarele one-off pentru pensionari, dar premierul a răspuns negativ.

„Nu. One-off-ul a fost pentru că am luat în aplicare anul curent, nu am luat un an înainte, cum spunea legea. De fapt am aplicat și legea și am venit și cu one-off să acoperim până la 15%, cât era inflația”, a spus premierul.