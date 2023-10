Cu cât ar putea să crească, de fapt, pensiile din ianuarie 2024?

Apar noi informații pe surse privind majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2024. Noul procent spre care s-a orientat guvernul ar fi de 13,8%, după ce premierul Marcel Ciolacu anunțase săptămâna aceasta o majorare de 13,5%.

Se pare că oficialii europeni ar putea să vină cu un nou indicator pentru calculul pensiilor. Totodată, surse politice afirmă că ministrul Muncii ar urma să prezinte public, în maxim o săptămână, noua lege a pensiilor.

În prezent, punctul de pensie este de 1.785 de lei, potrivit informațiilor oficiale de pe site-ul Casei Naționale de Pensii. Cu o majorare de 13,8%, în ianuarie 2024, acesta ar ajunge la valoarea de 2.031 lei.

Totuși, legea care este în vigoare și care ar trebui aplicată prevede o creștere mai mare. Vorbim despre o majorare cu cel puțin 14%.

Premierul anunța anterior că majorarea pensiilor va fi de 13,5%

Amintim că, premierul Marcel Ciolacu a declarat marţi că majorarea pensiilor de la 1 ianuarie va fi de 13,5%, cu indicele de inflație. De asemenea, șeful Executivului a precizat că inechităţile se vor repara prin noua lege a pensiilor.

Premierul a mai spus că vrea ca legea pensiilor să fie promulgată neapărat de la această dată. În acest fel, Ministerul Muncii va avea „câteva luni ca să o poată pregăti și să o pună în aplicare”.

„Avem legea cu inflaţia. Anul trecut s-a făcut o excepţie, pentru că, dacă s-ar fi pus inflaţia, cum e legea, cu un an înapoi decât anul respectiv, oamenii ar fi pierdut foarte mult şi am avut cea mai mare inflaţie 14,5 media şi a fost acea discuţie. Anul acesta avem inflaţia cea mai mare în acel an, la fel, este inflaţie medie de 13,5.

De la 1 ianuarie, toată lumea primeşte la fel. Inechităţile se vor repara prin noua lege a pensiilor e cu totul altceva. La 1 ianuarie toate pensiile se măresc cu 13,5, indicele de inflație, ăsta este un lucru clar. Eu îmi doresc şi aşa am convenit şi cu Comisia ca legea să fie promulgate la 1 ianuarie.

Pe urmă, Ministerul să aibă câteva luni ca să o poată pregăti să o pună în aplicare”, a spus Marcel Ciolacu recent la o conferință de presă.