Claudiu Năsui, fostul ministru al Economiei în Guvernul Cîțu a declarat într-o postare pe pagina sa de Facebook că pensiile speciale sunt „creația PSD-PNL” și aceste partide nu doresc eliminarea lor. Potrivit deputatului USR, cheltuielile cu pensiile speciale au tot crescut de la an la an, dar în ciuda acestui aspect, PSD și PSD nu au bani pentru reducerea impozitării muncii. În opinia lui Claudiu Năsui, aceasta reprezintă „singura soluție pentru a ieși din sărăcie”.

„Au ieșit cifrele despre pensiile speciale pe 2021. În ultimii 6 ani pensiile speciale au crescut cu 73%. În 2021 au crescut cu încă 8% față de 2020. Pentru români „nu sunt bani”, dar pentru speciali se găsesc mereu bani. Pentru unele categorii de speciali cheltuielile s-au dublat, ba chiar s-au triplat, comparativ cu anii trecuți.

PSD-PNL nu vor eliminarea pensiilor speciale

O singură categorie de speciali a fost eliminată: parlamentarii. Deci se poate. Pur și simplu clasa politică alege să nu o facă.

Singurul motiv pentru care au fost eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor este războiul dus de USR începând cu 2017. Foștii parlamentari se judecă la această oră în sute de procese cu statul român, cerându-și privilegiile înapoi. Nu suportă să trăiască cu aceleași pensii și aceleași reguli ca oricare alt român. Pierd pe linie, pentru că pare că instanțele mențin decizia tăierii.

Ce fac restul pensiilor speciale? Cresc în continuare bine mersi. Deși, înainte de alegeri, PSD-PNL clamau că vor elimina pensiile speciale de urgență, acum încep să le găsească justificări. Ba că „nu sunt speciale”, ba că sunt „justificate”, ba că unii „au nevoie” de ele (!).

Să înțeleagă toată lumea: pensiile speciale pot fi eliminate chiar de mâine. Însă ei promit că o vor face altcândva, în viitor. După următoarele alegeri, probabil, să mintă iar lumea că vor să le taie.

În realitate, sistemul pensiilor speciale e creația PSD-PNL și nu au nici cea mai mică intenție să-l elimine. Dimpotrivă, tot ei susțin noi pensii speciale pentru primari și viceprimari.

Acesta este statul specialilor. Unii muncesc și plătesc printre cele mai mari impozite din toată Europa, alții se lăfăie în pensii speciale primite pe viață doar pentru că au fost conectați cu cine trebuie. Cu cât au fost mai apropiați de centrii de putere ai statului, cu atât și-au tras beneficii mai mari din banii noștri.

Statul ține românii în sărăcie. El ia jumătate din salariu de la milioane de români ca să plătească aceste pensii speciale de zeci de mii de lei pe lună.

Nu sunt bani pentru reducerea impozitării muncii

România are cea mai ridicată taxare a muncii pe salariile mici din UE. De facto, statul român gonește românii în țările unde taxarea muncii nu e atât de sufocantă. Iar pe românii care au rămas în țară îi ține în sărăcie. România e pe locul 1 în fiecare an la sărăcia în muncă în întreaga Uniune Europeană.

Am fi putut scădea treptat povara fiscală pentru români și să scoatem milioane dintre ei din sărăcie.

Singura soluție pentru a ieși din sărăcie este reducerea impozitării muncii prin aplicarea cât mai rapidă a Zero taxe pe salariul minim. Fie și treptat, până ajungem să nu mai avem nicio taxă pe echivalentul salariului minim.

An de an, PSD-PNL au spus că nu se poate, pentru că „nu sunt bani”. De fapt, bani sunt. Dar sunt pentru a plăti miliarde în pensii speciale și pentru sinecurile la stat, care cresc an de an.

Când mai auziți politicienii zicând că nu sunt bani pentru a ne scădea taxele și a ne lua mai puțin din muncă, uitați-vă cât din buzunarele lor și ale clientelei de partid sunt umplute din banii noștri. După ce achită polițele clientelei politice, sinecurile și mafia de partid, nu mai sunt bani să mai lase și românilor care îi muncesc. Acolo, într-adevăr, nu mai ajung banii”, a scris Claudiu Năsui în postarea sa pe Facebook.