Scandalul din jurul condamnărilor date în Dosarul Ferma Băneasa este departe de a se fi stins. Cazul avocatului Robert Roșu a ajuns la CEDO. Senatorul PSD Titus Corlatean a prezentat în fata comisarului european pentru Justitie “abuzurile unor procurori impotriva unor judecatori si avocati”. Totul s-a întâmplat miercuri, 27 ianuarie 2021.

Titus Corlatean este membru al delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE). El l-a indemnat pe comisarul european pentru Justitie, Didier Reynders, sa se aplece cu atentie asupra abuzurilor din politica si justitia din Romania.

Corlatean a inceput prin a reclama „atacurile constante si total nedemocratice venind dinspre Guvern, presedinte si politicienii de la putere. Acestea au fost îndreptate impotriva, in primul rand, a Avocatului Poporului”, dar si la adresa CCR. Elementul comun al celor doua institutii atacate fiind hotararile pronuntate pentru respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale pe durata pandemiei.

DNA și presiunile din Dosarul Ferma Băneasa

El a semnalat abuzul comis nu doar impotriva lui Robert Rosu, ci si contra judecatorilor Adrian Cojocaru si Marius Cristian Ispas. DNA le-a cerut acestora sa-si renege propriile hotarari definitive pronuntate in legatura cu afacerea Ferma Baneasa.

Corlățean a evidențiat atitudinea la adresa Constitutiei de care a dat dovada presedintele Klaus Iohannis in campania electorala.

„L-am interpelat pe Comisarul european pentru Justitie, Didier Reynders, in plenul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, pe tema gravelor deficiente in materia statului de drept generate de actuala putere de Dreapta din Romania”, a scris Titus Corlatean pe Facebook.

Cazul Robert Roșu, în atenția CEDO. Interplelarea lui Corlățean (VIDEO):

„Cu privire la tema statului de drept: nu-mi place deloc, dar sunt obligat sa va cer sa priviti foarte atent, sa actionati si sa reactionati fata de fenomene care deja au loc de prea multa vreme in tara mea, Romania. Voi descrie acest lucru drept un sindrom al puterii absolute.

Iar in timp ce discutam despre MCV, ar trebui sa va uitati la atacurile constante si total nedemocratice venind dinspre Guvern, presedinte si politicienii de la putere impotriva, in primul rand, a Avocatului Poporului, in timp ce acesta se lupta pentru protejarea drepturilor fundamentale pe durata pandemiei.

[Totodata, vorbim despre] atacuri impotriva Curtii Constitutionale, in timp ce aceasta pronunta hotarari ce obligau la respectarea Constitutiei pe durata pandemiei.

De asemenea, in sistemul judiciar, am vazut din nou abuzuri ale unor procurori impotriva unor judecatori si avocati, cel mai recent caz socant pentru opinia publica fiind cel al avocatului Robert Rosu si al unor judecatori.

Si, in incheiere, o incalcare flagranta a Constitutiei din partea presedintelui in timpul campaniei electorale, iar apoi in alcatuirea guvernului conform propriei sale vointe, iar nu conform vointei poporului roman, care votase intr-un sens diferit”.