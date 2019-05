Lovitură de imagine pentru CSM București. După ce a ratat total sezonul, echipa Primăriei Capitalei punctează la capitolul vedete. Au pierdut titlul în fața fetelor de la Vâlcea și au ratat calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor, dar au reușit să o convingă pe Cristina Neagu să semneze prelungirea contractului.

Cea mai bună jucătoare de handabal din lume este cel mai bine plătit bugetar din România. Supranumită „Messi din handabal”, Neagu a cerut 21 de mii de euro, dar, până la urmă a semnat prelungirea de contract cu CSM pentru 18 mii de euro.

Cristina Neagu a semnat oficial noul contract cu CSM București. Va juca la fosta campioană a României până în 2021 și promite că trofeele vor reveni la formația bucureșteană, după întoarcerea sa pe teren. “ De fiecare dată când am spus că vreau să revin mai puternică, nu am spus-o ca să demonstrez cuiva ceva. Nu… În primul rând am vrut să-mi demonstrez mie că pot să ajung din nou să joc la cel mai înalt nivel, și am și făcut-o. Cu siguranță că sunt în continuare lucruri pe care vreau să le obțin. Îmi lipsesc încă trofee ale Ligi Campionilor…”, a spus Neagu, conform Digi24

Desemnată de patru ori „Cea mai bună jucătoare a lumii”, Neagu are în palmares un singur trofeu al Ligii Campionilor – câștigat în 2015, când evolua la Buducnost Podgorica.

