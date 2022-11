Administrația Națională de Meteorologie a făcut estimări până în jurul datei de 19 decembrie pentru că aceasta dispune de informații pentru intervalul 21 noiembrie – 19 decembrie. Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2002-2021. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Prognoza meteo din această iarnă

Cu toate acestea, Elena Mateescu a transmis și câteva informații privind prognoza meteo de la începutul anului 2023.

„Va fi foarte important ceea ce se întâmplă în această săptămână 21-28 noiembrie pentru că, așa cum arată informațiile din punct de vedere agrometeorologic la acest moment pentru noul an agricol 2022-2023, care a început la 1 septembrie, observăm că încă în partea de Sud-Est a țării, seceta extremă, puternică și moderată, este prezentă. Dacă ne uităm la progresia statistică, ultimii ani au fost din ce în ce mai săraci în precipitații. Temperatura a crescut de la an la an. Pe baza acestor modele, anul 2023 nu va putea face excepție. Este posibil să se alăture seriei anilor celor mai călduroși.”, a declarat meteorologul Elena Mateescu, duminică, la România TV.

Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Iată care este prognoza meteo transmisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele 4 săptămâni.

Săptămâna 21.11.2022 – 28.11.2022

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile sudice și sud-estice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice, estice și centrale.

Săptămâna 28.11.2022 – 05.12.2022

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va avea o tendință deficitară în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali.

Săptămâna 05.12.2022 – 12.12.2022

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile nord-vestice și la munte, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 12.12.2022 – 19.12.2022

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări, anunță ANM.