Bill Treacher a fost unul dintre primii actori care au jucat în serialul difuzat de BBC One, apărând chiar din primul episod, difuzat începând cu februarie 1985, relatează BBC.

Familia sa a confirmat că starea de sănătate a actorului „se deteriorase de ceva vreme”. ”Bill a fost un actor genial, un soț și un tată minunat și un om foarte bun. Ne va fi tuturor foarte dor de el”, se spune în comunicatul transmis de familie.

Treacher a apărut în serialul ”EastEnders” din 1985 până în 1996.

Lumea își va aminti mereu de farmecul său și simțul umorului

Un purtător de cuvânt al serialului a declarat: „Cu mare tristețe am aflat despre dispariția lui Bill Treacher. Ca unul dintre primii membri ai distibuției originale, Bill a creat un personaj foarte iubit întruchipându-l pe Arthur Fowler și, alături de Wendy Richard, a creat o familie reprezentativă pentru societatea britanică”.

Acesta a mai spus că lumea își va aminti întotdeauna de Bill ”pentru farmecul său, simțul umorului și, mai important, ca un soț și tată de familie, devotat soției și copiilor săi”.

„Un profesionist absolut și un om minunat”

Unul din actorii care i-au fost parteneri pe platourile de filmare a adăugat: „Bill a fost sufletul platoului de filmare. Ca actor, era meticulos și a făcut tot posibilul să îl interpreteze perfect pe Arthur, un personaj extrem de complex, de la cele mai mici scene până la secvențele sfâșietoare. Bill a fost un profesionist absolut și un om minunat”.

De asemenea, fostul star al ”EastEnders”, Adam Woodyatt, a declarat: „ Avea o anumită sclipire în ochi. Îmi plăcea când încerca să-și amintească replicile în timpul repetițiilor și se amuza copios când rata câte-o replică”.

Diagnosticat în 2015 cu ataxie

Treacher a fost căsătorit cu actrița australiană Katherine Kessey, cu care a avut doi copii. În 2015, actorul declara că suferă de ataxie, o tulburare care poate afecta coordonarea, echilibrul și vorbirea.

Treacher a apărut în ”EastEnders” până în 1996, când personajul său, Arthur, a fost condamnat la închisoare pentru o crimă pe care nu o făcuse. Arthur a suferit o cădere psihică în închisoare și, în cele din urmă, a murit din cauza unei hemoragii cerebrale, la câteva zile după eliberarea din închisoare.

După ce personajul său a fost ”ucis”, Treacher a apărut în ”The Bill and Casualty”, precum și în filmele ”The Musketeer,” ”Tale Of The Mummy” și ”George And The Dragon”.