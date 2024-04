A murit Naomy! Talentata cântăreață transgender care a impresionat publicul la Selecția Națională a României pentru Eurovision, s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani.

Îndrăgita cântăreață a fost internată într-un spital din Dortmund, Germania, în ultimele clipe ale vieții sale, după ce a suferit un AVC cu câteva zile în urmă.

Vestea a fost adusă publicului de către o persoană apropiată ei. Antonella Lerca Duda a transmis un mesaj plin de tristețe, în care a anunțat trecerea la cele veșnice a lui Naomy. Ea a fost aceea care a ținut la curent fanii cu privire la starea de sănătate a cântăreței.

Naomy a fost în comă timp de câteva zile, în urma unui AVC suferit. Antonella a mărturisit că își va aminti întotdeauna de ea. Prietena sa a recunoscut rolul semnificativ jucat de aceasta în comunitatea LGBT, precum și de numeroasele amintiri frumoase pe care le-au împărtășit împreună.

Antonella Lerca Duda a scris pe Facebook:

„Cu inima grea, vă anunț că NAOMY a trecut în liniște in cursul serii de azi 19 Aprilie 2024. Ne vom aminti mereu de istoria lgbt pe care a creat-o in România și vom păstra amintirile frumoase alături de noi. Sentimentele noastre de compasiune și susținere sunt alături de familia și cei dragi. Odihnește-te in glorie Regino”, a scris Antonella, prietena sa, pe Facebook.