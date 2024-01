A murit Kishin Shinoyama! Fotograful japonez Kishin Shinoyama, cunoscut pentru capturarea uneia dintre ultimele imagini cu John Lennon și Yoko Ono, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani.

El a petrecut cinci zile în compania cuplului în anul 1980. Imaginea respectivă a fost folosită pe coperta albumului lor, numit Double Fantasy.

Aceasta a reprezentat una dintre ultimele fotografii ale lui Lennon, capturată cu câteva luni înainte de dispariția sa. Mai târziu, Shinoyama a admis că a fost el cel care a propus să-i fotografieze pe cei doi sărutându-se.

Regretatul fotograf a declarat la un moment dat că este de părere că acela a fost cel mai fericit moment al lor. De asemenea, el a mai declarat că a fost norocos să fie acolo, simțindu-se privilegiat că a reușit să surprindă acea clipă.

