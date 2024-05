Noi norme de siguranță pentru vehiculele din SUA

A fost finalizată o nouă normă care va face obligatorii sistemele automate de frânare de urgență (AEB), inclusiv cele care detectează pietonii. Astfel, începând din septembrie 2029, producătorii de vehicule trebuie să facă din această tehnologie un standard și nu un lux, pe toate autoturismele și camioanele ușoare din Statele Unite, transmite Forbes.

Se așteaptă ca regulamentul privind siguranța să soluționeze numărul tot mai mare de decese din SUA prin reducerea semnificativă a accidentelor, inclusiv a celor în care sunt implicați pietoni, salvând vieți și reducând semnificativ rănile sau daunele materiale și costurile asociate acestor accidente rutiere.

Vestea a fost anunțată luni de către Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA), care face parte din cadrul Departamentului de Transporturi din SUA.

„Noile standarde de siguranță pentru vehicule pe care le-am finalizat astăzi vor salva sute de vieți și vor preveni zeci de mii de răniri în fiecare an”, a declarat secretarul pentru transporturi, Pete Buttigieg, într-un comunicat. „Legea nu numai că face investiții istorice în transporturi, ci deschide și o nouă eră de călătorii mai sigure, asigurându-se că noile autoturisme și camioane ușoare sunt echipate cu frânare automată de urgență, ceea ce face ca drumurile noastre să fie mai sigure atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni”, a adăugat el.

Ce prevede noile reguli de frânare de urgență?

Tehnologia de frânare de urgență automată utilizează senzori pentru a detecta momentul în care un vehicul este aproape de a se ciocni cu un alt vehicul sau cu un pieton din față. Un sistem va acționa automat frânele dacă șoferul nu a făcut-o deja.

Noul standard prevede că toate mașinile trebuie să fie capabile să oprească și să evite contactul cu un vehicul din față până la 100 km/h și că sistemele trebuie să fie capabile să detecteze pietonii atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. În plus, sistemul trebuie să acționeze automat frânele până la 145 de kilometri pe oră atunci când este iminentă o coliziune cu un vehicul din față și până la 70 de kilometri pe oră atunci când este detectat un pieton.

„S-a dovedit că frânarea automată de urgență salvează vieți și reduce rănile grave în urma coliziunilor frontale, iar această tehnologie este acum suficient de matură pentru a o impune în toate mașinile și camionetele noi”, a declarat Sophie Shulman, administratorul adjunct al NHTSA, într-un comunicat. „De fapt, această tehnologie este acum atât de avansată încât solicităm ca aceste sisteme să fie și mai eficiente la viteze mai mari și să detecteze pietonii. Majoritatea vehiculelor noi sunt deja echipate cu AEB și ne așteptăm ca multe mașini și camionete ușoare să poată respecta acest standard înainte de termenul limită, ceea ce înseamnă că și mai multe vieți vor fi salvate datorită acestei tehnologii”, a mai spus acesta.

Norma finală se aplică aproape tuturor vehiculelor ușoare din SUA cu o greutate mai mică de 4,5 tone.

O măsură similară va fi luată și în cazul vehiculelor grele

O normă separată care ar impune ca vehiculele grele, inclusiv remorcile de tractoare, să aibă sistem de frânare de urgență a fost propusă de NHTSA și de Administrația Federală pentru Siguranța Transportatorilor Auto și este în curs de finalizare.

Estimările conservatoare bazate pe date indică faptul că noua reglementare ar putea salva peste 360 de vieți, 24.000 de răniți și peste 5 miliarde de dolari în fiecare an, a precizat organizația „Advocates for Highway and Auto Safety”.