O tornadă a devastat mai multe case din comuna Wavre-Sainte-Catherine, provincia Antwerpen, Belgia. Autoritățile locale au emis un avertisment, cerând evitarea zonei „în jurul localității Wavre Sainte-Catherine”.

Cinci departamente din Franța (Nord, Aisne, Ardennes, Meuse și Meurthe-et-Moselle) situate în apropierea frontierei cu Belgia, au fost plasate în stare de alertă cu Cod Portocaliu din cauza riscului de inundații.

#WATCH 🔴 A destructive #tornado in #Belgium: Over 40 houses were affected between Antwerp and Mechelen on Wednesday afternoon. pic.twitter.com/aTAJPzAW1i

