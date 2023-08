O tornadă de foc sau un vârtej de foc a fost surprins în imagini. Echipajele de pompieri care încercau să stingă un incendiu în Canada au văzut cu ochii lor acest fenomen. S-a întâmplat în provincia canadiană British Columbia. Aici avea loc un puternic incendiu de vegetație.

Tornada de foc a fost filmată în Canada, fiind un „fenomen incredibil de rar”. Anunțul a fost făcut de autoritățile locale de resort.

Imaginile postate pe rețelele sociale arată un mare vârtej de foc și fum care se ridică spre înaltul cerului.

A fire tornado was spotted over a lake during a wildfire in British Columbia, Canada 😳🌪️

pic.twitter.com/CMBVOZ3Bi3

— Daily Loud (@DailyLoud) August 23, 2023