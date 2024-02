Președintele din Namibia, Hage Geingob, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. Președinția țării din sud-vestul Africii a informat că acesta a murit duminică dimineaţă, la spital, la câteva săptămâni după ce acesta a fost diagnosticat cu cancer.

Președinția din Namibia a realizat o postare pe X, însă nu a precizat cauza decesului. Reuters amintește că acesta a fost în SUA pentru tratament la sfârşitul lunii trecute, după ce a fost diagnosticat cu cancer în urma unui control medical periodic.

Geingob a murit la spitalul Lady Pohamba din Windhoek, unde primea tratament din partea echipei sale medicale, a informat preşedinţia.

În ultimele momente i-au fost alături soţia, Monica Geingos, şi copiii săi. Pe când era prim-ministru, în 2014, el a declarat că a supravieţuit cancerului de prostată.

A devenit preşedinte în anul următor, fiind la al doilea mandat. Ţara din sudul Africii urmează să organizeze alegeri prezidenţiale şi parlamentare la sfârşitul anului.

Președintele interimar al țării sud-vestul Africii a oferit mai multe informații într-un anunț realizat pe X.

Președintele interimar a subliniat apoi că echipa medicală a făcut tot posibilul pentru a se asigura că Hage Geingob se recuperează.

Announcement of the Passing of H.E Dr @hagegeingob, President of the Republic of Namibia, 04 February 2024

Fellow Namibians,

It is with utmost sadness and regret that I inform you that our beloved Dr. Hage G. Geingob, the President of the Republic of Namibia has passed on… pic.twitter.com/Qb2t6M5nHi

