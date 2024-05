Actorul britanic Ian Gelder a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. Acesta a devenit extrem de cunoscut pentru interpretarea rolului Kevan Lannister în celebrul serial fantasy Game of Thrones.

Era fratele mai mic al Lordului Tywin Lannister şi unchi al personajelor Tyrion, Cersei şi Jaime Lannister.

De-a lungul a mai multor decenii, cariera lui Ian Gelder a a strălucit într-o varietate de producții. Actorul britanic a jucat inclusiv în seriale precum Torchwood, His Dark Materials, Doctor Who, Snatch, The Bill și multe altele.

Ian Gelder a murit, la cinci luni după ce a fost diagnosticat cu cancer al căilor biliare. Dezvăluirea a fost făcută de soțul său și colegul său de breaslă, actorul Ben Daniels.

Acesta a scris pe Instagram că Ian Gelder a fost un „actor minunat” și o „stâncă absolută” pentru el.

Daniels a subliniat că partenerul său de viață timp de 30 de ani a abordat „boala sa îngrozitoare cu curaj”. Soțul a renunțat să mai lucreze pentru a avea grijă de el.

Ian Gelder a interpretat rolul lui Kevan Lannister în cinci sezoane din Game of Thrones.

Cel mai recent a fost remarcat într-un episod din serialul polițist de epocă de la BBC One, Father Brown, la începutul acestui an.

În urmă cu un an, un alt actor cunoscut din Game of Thrones a încetat din viață. Acesta a trecut la cele veșnice la doar 36 de ani.

Este vorba de Darren Kent, cunoscut pentru rolul său din celebrul serial. El a părăsit această lume pe data de 11 august 2023, fiind înconjurat de părinții săi și de cel mai bun prieten.

Darren Kent a devenit un nume cunoscut la nivel internațional datorită interpretării sale remarcabile în serialul american „Game Of Thrones”. El s-a făcut cunoscut și datorită prestațiilor sale din filme precum „Albă ca Zăpada și Vânătorul”, „Mein Freund”, „Abusing Protocol” și „Sunnyboy”.

Pe parcursul carierei sale, el a colaborat cu vedete de talie mondială precum Kiefer Sutherland, Dominic West și Sean Bean. Performanța sa din „Sunnyboy” i-a adus premiul pentru cel mai bun actor la Premiile Van D’or.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK

— Carey Dodd Associates (@CareyDoddAssos) August 15, 2023