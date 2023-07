Influencerul german de fitness Jo Lindner, care avea 8,5 milioane de urmăritori pe Instagram și aproape 500 de milioane de vizualizări pe canalul său de YouTube, a suferit un anevrism vineri, potrivit prietenei sale Nicha.

A decedat la doar 30 de ani

Jo Lindner, mai bine cunoscut sub numele de influencerul de culturism „Joesthetics”, a murit la vârsta de 30 de ani.

Influencerul își construise un număr impresionant de urmăritori pe Instagram, de 8,4 milioane de persoane, postând des despre antrenamentele sale la sală și regimul de pregătire.

Prietena sa, Nicha, cunoscută sub numele a împărtășit un omagiu adus regretatului culturist sâmbătă pe Instagram, mărturisând că un anevrism i-a cauzat moartea.

Ea a susținut că acesta se plânsese de dureri de gât cu doar câteva zile înainte. Totodată, ea l-a numit pe Lindner dulce, bun, loial, puternic și un „credincios în toată lumea”.

„Odihnește-te în pace Jo. Te iubesc, omule”, a scris pe Instagram Noel Deyzel, un alt pasionat de fitness, alături de o fotografie cu cei doi împreună.

„Încă îmi tot verific telefonul așteptând răspunsul tău ca să ne întâlnim la sală. Sunt distrus frate. Ne-ai deschis brațele, ne-ai arătat atât de multe despre viață și despre social media. Generozitatea ta față de mine și față de ceilalți va rămâne mereu cu mine”, a mai spus el.

Nimănui nu i-a venit să creadă

Prietenul apropiat al lui Lindner, Joseph Shulkin, a scris, conform The Sun, că culturistul l-a inspirat pe el și pe milioane de oameni.

„Ai făcut atât de multe pentru comunitate, ai avut cea mai bună energie și cel mai bun suflet. Ne vom aminti mereu de tine brazza, zboară sus”, a spus prietenul său.

Ultima postare a lui Lindner pe rețelele de socializare a detaliat ultimele sale eforturi de fitness după ce și-a luat un an de pauză de la culturism intensiv.

„Când mi-am pierdut câștigurile pentru că am renunțat la tot timp de 1 an, dar apoi nu mi-am putut recupera propriile niveluri de testare, așa că am revenit”, a scris el,referindu-se la terapia sa de înlocuire a testosteronului.

„Credeți-mă, am încercat să mă opresc, dar fiți conștienți că ar putea avea efecte pe termen lung pentru viața dumneavoastră. Trt este un angajament mare țineți minte asta”, a mai spus influencerul.