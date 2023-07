Nepotul lui Pepe a decedat la doar 17 ani

Cu ani de zile în urmă, Pepe și familia sa au trecut printr-o mare durere, după ce Franco, nepotul său, s-a stins din viață la doar 17 ani.

La o lună după ce a avut loc tragedia, vedeta l-a visat pe nepotul său. În vis, Franco i-a spus că a ajuns într-un loc bun, că este fericit și că nimeni nu ar trebui să își facă griji pentru el.

„Mi-a apărut în vis la o lună după ce a murit. Îmi zâmbea! Vorbea normal cu mine: l-am întrebat, <<Bă, ești bine?>> El a zis <<Da, nu mai plânge. Lui tata nu-i apar în vis că el plânge, e supărat. Eu sunt ok aici.>>”, a povestit vedeta.

Franco l-a inspirat pe Pepe să scrie melodia „Un înger”

Pepe nu a dezvăluit nimănui că l-a visat pe nepotul său. El a ținut totul ascuns de familia sa până în momentul în care a lansat melodia „Un înger”, dedicată lui Franco.

În acea melodie, vedeta și-a așternut gândurile. Cântecul transmite exact mesajul pe care nepotul lui i l-a spus în vis, fiind o dedicație specială pentru toți cei care l-au cunoscut și care au simțit un gol imens după ce s-a stins din viață.

„Nu am zis niciodată, până acum, că l-am visat, nu am putut. Am făcut piesa asta pentru el, el e îngerul”, a declarat Pepe, după lansarea melodiei <<Un înger>>”, a explicat Pepe.

„Un înger am visat

Un înger m-a rugat

Să te cuprind, să-ţi aduc iubire

Să te anunţ că este lângă tine

Un înger păzitor

Un înger iubitor

Mi-a spus că vrea, să îi zâmbeşti odată

Şi să alungi privirea înlăcrimată

Rămâi cu mine, strânge-mă în braţe

Vreau să te simt cum, inima îţi bate

Ştiu că te doare, limpezeşte-ţi ochii

Apoi zâmbeşte, poate de îngeri te-apropii

Un înger zâmbitor

Un înger doritor

El vrea să fii cum te ştia odată

Îţi vrea lumina ochilor de altădată

Rămâi cu mine, strânge-mă în braţe

Vreau să te simt cum, inima îţi bate

Ştiu că te doare, limpezeşte-ţi ochii

Apoi zâmbeşte, poate de îngeri te-apropii

Rămâi cu mine, strânge-mă în braţe

Vreau să te simt cum, inima îţi bate

Ştiu că te doare, limpezeşte-ţi ochii

Apoi zâmbeşte, poate de îngeri te-apropii

O Doamne, cât de greu mi-ascund durerea

O mângâiere îmi reda puterea

Am să mă lupt cu viaţă şi cu mine

Iar pentru înger, am să zâmbesc să-i fie bine…”