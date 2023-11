Tragedie în România! A murit în timpului meciului de fotbal

Tragedie în România! Renato Popescu a murit în timpul unui meci de fotbal cu prietenii săi. Avea doar 27 de ani. A murit brusc, în fața prietenilor săi. Era gorjean, dar locuia în județul Cluj de ceva vreme din cauza jobului său. Era angajat la RCS RDS.

A făcut infarct. Decesul său a șocat pe toată lumea pentru că el nu avea probleme de sănătate. S-a stins din viață vineri, 10 noiembrie 2023.

Mătuşa sa, Daniela Spahiu, o cunoscută cântăreaţă de muzică populară din județul Gorj, și-a exprimat durerea pe Facebook.

„Dumnezeu a ales să te ia la El. Ce o sa facem noi acum fără tine copilul nostru frumos si plin de viață? Cum o să trăim acum fără tine? De ce Doamne,de ceee? Drum lin printre îngeri, îngerul nostru frumos. Dumnezeu să te odihnească in pace, nepotul meu iubit Renato C. Popescu”, a scris ea.

O mie de oameni i-au transmis gânduri bune și sincere condoleanțe. „Dumnezeu sa l odihneasca in pace! Condoleanțe și putere familiei!” / „Condoleanțe!! Dumnezeu sa va dea putere sa treceți peste acest necaz!!!” / „Sincere condoleanțe și multă putere!” / „Sincere condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Multă putere de la Dumnezeu, pentru voi, să treceți peste acestă mare pierdere!” / „Condoleanțe,pace și lumina acolo sus !!” / „Sincere condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină! Iar vouă multă putere să treceți peste această grea durere!” / „Cata durere,cata tristețe!Dumnezeu sa va tina puternici și sa-l odihnească în pace și liniște! Sincere condoleanțe întregii familii!” / „Condoleanțe, multă putere să treci peste aceasta dure. Dumnezeu să-l odihnească în pace amin.” / „Sincere condoleante familiei Dumnezeu sa l odihneasca in pace alături de ingeri!” / „Prea devreme ! Vei rămâne mereu in sufletul meu copil minunat !!!” / „D-zeu să-l odihnească! Condoleanțe și multă putere familiei îndurerate!”

Când va avea loc înmormântarea sa?

Renato Popescu va fi înmormântat duminică, 12 noiembrie 2023. Înmormântarea sa va avea loc la ora 12:00, în judeţul Gorj, locul natal. Sicriul cu trupul neînsuflețit este depus la reședința familiei sale din comuna Turcinești, sat Cartiu, relatează REM Funerare.