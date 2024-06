Actorul Kevin Brophy suferea de mai bine de cinci ani de cancer în stadiul 4. Familia sa a făcut anunțul pentru Deadline.

A murit actorul Kevin Brophy

„Lumea noastră va fi acum mai tristă fără zâmbetul lui, fără puterea cu care ne încuraja. Nimic nu va mai fi la fel. Dumnezeu să te aducă în Împărăția Lui. Ne vom ruga pentru tine”, a scris familia sa pe o rețea de socializare.

Mulți dintre actorii alături de care a jucat în cariera sa au postat mesaje de condoleanțe, amintindu-și de perioada în care au jucat alături de Kevin Brophy.

Brophy a interpretat personajul principal din serialul TV ”Lucan”

După ce a absolvit Institutul de Arte din California (Cal Arts), Brophy a interpretat personajul principal din serialul de televiziune ”Lucan”, difuzat între anii 1977-1978.

De asemenea, a apărut în producțiile ”The Long Rider”s (1980) și în clasicul horror ”Hell Night”(1981).

Brophy a interpretat numeroase roluri în seriale de televiziune cunoscute, precum ”The Love Boat”, ”M*A*S*H„, ”Growing Pains”, ”The Hardy Boys Mysteries” și Hart to Hart.

A interpretat un rol secundar și în filmul „Goodfellas” (1990), iar povestea vieții sale a fost redată în scurtmetrajul „The Clown Statue” (2022).

Un alt deces a zguduit recent lumea filmului

În urmă cu doar câteva zile a încetat din viață un alt actor iubit de publicul american. Actorul de comedie Hiram Kasten, celebru pentru rolurile din seriale populare ale anilor 70, 80, a murit la locuința sa din Batavia, New York. Avea 71 de ani.

Kasten s-a luptat timp de șapte ani cu mai multe boli, inclusiv cu cancerul de prostată. Potrivit soției sale, actorul a murit la câteva ore după aniversarea a 38 de ani de căsătorie, scrie Deadline.

Pe numele real Hiram Z. Kastenbaum a crescut în Bronx, iar cel mai mare vis al său a fpst să devină actor. Îi plăcea să imite personaje celebre din filme și nu rata niciun spectacol în cartierul său.

După câțiva ani în care a făcut figurație pe scenele unor teatre obscure, a decis să-și încerce norocul în stand-up comedy.

A pus ochii pe The Comic Strip, unde vedetă era era Jerry Seinfeld. În curând a devenit un obișnuit al clubului.

Cei doi au legat o prietenie care a durat mai bine de patru decenii. Tot aici Hiram a legat prietenii de-o viață cu actorii de comedie Paul Reiser, Larry Miller și Mark Schiff.

În anii 1980, a început să apară în emisiunea ”Catch a Rising Star” și, ocazional la ”The Improv, The Comedy Cellalar”.

La finele anilor ’80, Kasten s-a mutat la Los Angeles. A obținut un rol în episodul pilot al serialului ”Dr. Paradise”. Au urmat și alte roluri, inclusiv în popularul serial ”Seinfeld”.

De asemenea, a fost distribuit în seriale TV precum ”Mad About You”, ”Everybody Loves Raymond”, ”Curb Your Enthusiasm”, ”7th Heaven”, Brooklyn Bridge, ”The Fresh Prince of Bel-Air”, ”My Wife and Kids„, ”Men of a Certain Age”, ”Yes”, ”Dear” „Cybill and L.A. Law”.

Ulterior, și-a continuat cariera în stand-up comedy, performând în cluburi și pe vase de croazieră. A călătorit prin lume pe vase de croazieră de lux precum Seabourn, Royal Viking și Princess.