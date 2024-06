Un mare cântăreț a murit la 70 de ani. Acesta era membru fondator al grupului de novelty pop Black Lace. Trupa era cunoscută mai ales pentru hituri precum „Agadoo”, „Superman” și „Do The Conga”. Cântecele au fost în mare vogă din discotecile anilor ’80.

Colin Gibb, membru fondator al trupei britanice de novelty pop Black Lace, celebră pentru hituri precum „Agadoo”, „Superman” și „Do The Conga”, a murit brusc luni, 3 iunie, la vârsta de 70 de ani.

