Colin Petersen, primul baterist oficial al celebrei trupe Bee Gees, a încetat din viață la vârsta de 78 de ani. Vestea tristă a fost confirmată de către reprezentanții săi marți, aducând un val de emoție și recunoștință pentru contribuția remarcabilă pe care a avut-o în muzică. Muzicianul s-a stins din viață luni dimineața, în somn, conform declarațiilor făcute de managerul de producție al trupei tribut Best Of The Bee Gees, Gary Walker.

„A fost foarte brusc”, a declarat Walker pentru agenția de presă PA, subliniind că Petersen susținuse un concert chiar sâmbăta trecută.

Colin Petersen, de la Bee Gees la Best Of The Bee Gees

Colin Petersen s-a alăturat fraților Barry, Robin și Maurice Gibb în anul 1966, odată cu mutarea tuturor membrilor trupei din Australia în Londra.

Alături de Bee Gees, el a participat la înregistrarea unor albume iconice, precum Bee Gees’ 1st (1967), care a inclus hituri memorabile precum „New York Mining Disaster 1941”, „To Love Somebody” și „Holiday”.

De-a lungul carierei sale cu trupa, Petersen a contribuit semnificativ la albumele Horizontal (1968), Idea (1968) și Odessa (1969). Printre melodiile celebre pe care le-a înregistrat se numără „I’ve Gotta Get a Message to You” și „I Started a Joke”.

Ultimul album al său alături de Bee Gees a fost Cucumber Castle (1970), înainte ca acesta să părăsească formația din cauza unor neînțelegeri cu managerul Robert Stigwood.

În ultimii cinci ani, Petersen a fost parte din trupa tribut Best Of The Bee Gees, alături de care a reușit să recreeze magia și emoția hiturilor originale. „

Îl știu pe Colin de 34 de ani și a fost o onoare să-i fiu prieten. Povestirile sale și firea sa deschisă au făcut spectacolele noastre speciale”, a declarat Greg Shaw, managerul formației.

Omagii și amintiri, un baterist cu suflet cald

Vestea trecerii în neființă a fost anunțată și pe rețelele de socializare de către trupa Best Of The Bee Gees.

„Cu inimi grele anunțăm moartea dragului nostru prieten Colin ‘Smiley’ Petersen. Ne-a îmbogățit viețile cu iubire, grijă și respect. Nu știm cum vom continua fără zâmbetul său luminos și prietenia sa profundă. Te iubim, Col. Odihnește-te în pace”, se arată în postarea lor.

O carieră diversă, de la actorie la management

Înainte de cariera sa în muzică, Petersen a fost un actor de succes în copilărie, cunoscut pentru rolul principal din filmul australian Smiley (1956). Porecla „Smiley” l-a însoțit pe tot parcursul vieții.

După despărțirea de Bee Gees, Petersen a fondat trupa Humpy Bong alături de Jonathan Kelly și Tim Staffell. Deși formația a avut o existență scurtă, el și-a continuat drumul profesional deschizând o companie de management împreună cu soția sa, Joanne Newfield.

Colin Petersen a lăsat în urmă doi fii, Jaime și Ben, și o moștenire artistică ce va rămâne vie în amintirea fanilor săi.