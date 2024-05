Viitorul nu sună bine, consideră dirijorul Iosif Ion Prunner. Tinerii nu mai aleg să studieze muzica clasică. Dar care sunt motivele, de ce o activitate atât de frumoasă este dată uitării?

„Nu foarte mulți tineri mai vin acum către muzica clasică. Chiar recent am vorbit cu unul dintre responsabilii Orchestrei de la Operă și spunea că acum se mai descurcă, dar nu știu cum o vor mai face peste câțiva ani.

Este foarte mult de muncă. Durează foarte mult să devii profesionist, cam 20-25 de ani, doar să începi. Un studiu asupra unui instrument se face pe la un 4-5 ani, iar Conservatorul se termină pe la un 23-24. După începi să te ridici, în funcție de aspirația fiecăruia.

Nu sunt amatori pentru o asemenea muncă. La categoria instrumentelor de suflat, de exemplu, este catastrofă. De exemplu, în anul în care am absolvit eu, am avut patru gorniști, iar o orchestră care se respectă are opt gorniști. La momentul de față vorbim de cinci astfel de gorniști cu contract de muncă, excluzând colaboratorii”, ne explică Iosif Ion Prunner.