Doliu fără margini. A murit cântăreața de jazz Marlena Shaw

Doliu în lumea muzicală. Marlena Shaw, remarcabila cântăreață americană de jazz și R&B, a părăsit această lume la vârsta de 81 de ani. Vestea tristă a trecerii sale în neființă a fost comunicată vineri, prin intermediul unui mesaj postat de către fiica sa pe platforma Facebook.

„Cu inima foarte grea pentru mine și familia mea anunț că iubita noastră mamă, iubita voastră icoană și artistă Marlena Shaw a murit astăzi. A plecat în pace. Noi eram liniștiți… A plecat ascultând unele dintre cântecele ei preferate”, a declarat fiica ei, Marla Bradshaw, într-un mesaj video, postat pe Facebook.

Bogata activitate artistică a cântăreței Marlena Shaw

Cauza decesului nu a fost specificată, dar fiica sa, a adăugat, îndurerată, că mama ei a părăsit această lume „în pace”. Ea a subliniat, de asemenea, că artista s-a stins în timp ce asculta câteva dintre melodiile ei preferate.

Marlena Shaw este cunoscută îndeosebi datorită melodiilor sale de succes „California Soul” şi „Woman of the Ghetto”. Ea s-a născut la New Rochelle, în New York, în 1942. Ea a susţinut spectacole pe scena Apollo Theater din Harlem încă de la vârsta de 10 ani.

În anii 1960, Marlena Shaw și-a câștigat faima după ce a fost descoperită de Chess Records. De-a lungul carierei sale, a lansat nu mai puțin de 17 albume în colaborare cu opt case de discuri.

Marlena s-a consacrat prun numeroase hituri, printre care se remarcă „Feel Like Making Love”, „Loving You Was Like A Party”, „Is You or Is You Ain’t My Baby” și „Go Away Little Boy”.

Într-o perioadă caracterizată de tensiuni rasiale accentuate în Statele Unite, creațiile muzicale ale lui Marlena Shaw au abordat adesea teme legate de viața femeilor de culoare și rezistența comunității din care făceau parte.

Shaw a lucrat, de asemenea, cu Verve Records, aceeași casă de discuri la care a semnat și Ella Fitzgerald, iar casa de discuri a emis vineri o declarație ca răspuns la vestea morții sale.

„Suntem îndureraţi de dispariţia lui Marlena Shaw”, a declarat Verve Records, cu care artista a colaborat în 1987.