La începutul anilor 1980, Beth Peters a apărut în opt episoade din popularul serial american produs de ABC.

„Ne vom aminti mereu de farmecul personajului doamnei Whitaker. Îi vom simți lipsa și ne vom gândi mereu la zâmbetul ei. Era o lecție de viață să o asculți și să-i urmezi sfaturile. Lumea artistică a pierdut un om extraordinar”.

Peters și-a început cariera de actriță pe o scenă a unui teatru de revistă din New Jersey. În 1955, a apărut pentru prima dată pe Broadway, ca figurant. Se întâmpla în piesa „Moștenirea vântului”. Ulterior, a fost distribuită și în spectacolul „Scripcarul de pe acoperiș”, scrie Variety.

Peters a jucat mult teatru de-a lungul carierei, apărând pe scena Teatrului Sacramento, Teatrului Circle Star, Melodyland, Teatruuil Carousel, Teatrului muzical Hyatt, Fiesta Dinner Playhouse și la Teatrul de vară Galveston.

A avut roluri importante, precum cel al doamnei Paroo din spectacolul „Marion the Librarian”, spectacol care a avut peste 200 de reprezentații.

De asemenea, a jucat în spectacole precum „Sound of Music”, „Show Boat”, „Big River” și „Funny Girl”.

Pe lângă rolul din „General Hospital”, Peters a avut apariții în alte seriale de televiziune precum „Mr. Belvedere”, „Quantum Leap”, „Beyond Belief”, „Hart to Hart”, „Simon and Simon”, „Highway to Heaven” și „The Waltons”.

A primit roluri și în filmele pentru marele ecran, fiind distribuită în „Where Love Has Gone”, „Fitzwilly”, „Kandyland” și „Back to School”.

Actrița a fost membră a Actor’s Equity Association, Screen Actors Guild și a Federației Americane a Artiștilor de Televiziune și Radio.

”General Hospital”, cea mai longevivă telenovelă americană. A fost inclusă în Cartea Recordurilor

”General Hospital” este o telenovelă americană inclusă în Cartea Recordurilor ca fiind cea mai longevivă telenovelă americană aflată în producție și a doua din istoria americană, după ”Guiding Light”.

În același timp, este al treilea cel mai lung serial dramatic, după serialele britanice The Archers și Coronation Street, precum și a doua cea mai lungă telenovelă televizată din lume aflată încă în producție.

General Hospital a avut premiera pe rețeaua de televiziune ABC la 1 aprilie 1963. Este cel mai longeviv serial produs la Hollywood și cel mai longeviv program de divertisment din istoria televiziunii ABC.

Deține recordul pentru cele mai multe premii Daytime Emmy pentru cel mai bun serial dramă

Serialul a fost creat de scenariștii Frank și Doris Hursley, plasând inițial acțiunea într-un spital, într-un oraș fictiv, fără nume. În anii 1970, orașul a fost numit Port Charles, New York.

Primii actori distribuiți în GH au fost John Beradino și Emily McLaughlin, care au rămas în distribuție până la moartea lor în 1996, respectiv 1991. Lor li s-a alăturat un an mai târziu Rachel Ames, care este până în prezent cea mai longevivă actriță într-un serial de televiziune, având apariții continue.

Producția serialului a fost suspendată în martie 2020, ca rezultat direct al pandemiei de COVID-19 din Statele Unite. Producția a fost reluată pe 22 iulie a aceluiași an; noile episoade au început să fie difuzate pe 3 august 2020.

General Hospital a fost primul serial Disney care a revenit în producție în timpul pandemiei.

Din 1979 până în 1988, General Hospital a rămas pe primul loc în clasamente. A concurat cu două emisiuni. ”The Young and the Restless” a detronat General Hospital la capitolul cel mai bine cotat serial în 1989. Totuși, General Hospital a continuat să mențină ratinguri excelente.