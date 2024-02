O cunoscută actriță din serialul „Euphoria” a fost arestată la New York. Este vorba despre Hunter Schafer, actrița americană în vârstă de 25 de ani.

Ea protesta la New York pentru oprirea războiului dintre Hamas și Israel. Tânăra purta un tricou pe care era trecut mesajul „Opriți focul acum”, dar în limba engleză. Actrița a fost arestată în timp ce președintele american Joe Biden efectua o vizită în acest oraș.

Presa de peste ocean spune că ea a primit o citație pentru încălcarea legii și una pentru tulburarea ordinii publice.

Mai multe persoane s-au aflat marți în holul Rockefeller Center. Aceștia fluturau bannere în care cereau oprirea focului dintre Hamas și Israel. Imagini cu aceștia au apărut deja pe rețelele de socializare.

Clipul cu arestarea actriței a ajuns deja pe platforma X, deținută de Elon Musk, cunoscută anterior drept Twitter.

hunter schafer being escorted out and arrested by new york police department along with other protesters. pic.twitter.com/bnNnqJqrXr

— hunter schafer gallery. (@schaferfiles) February 28, 2024