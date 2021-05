Într-o postare pe pagina personală de Facebook, europarlamentarul PNȚCD Cristian Terheș a anunțat că propunerea de regulament european care condiționează libertatea de circulație în UE a fost adoptată. Este vorba despre adeverința verde de vaccinare, cea care a fost votată în Parlamentul European.

Aceasta a fost adoptată în cursul zilei de marți, 11 mai, de către Comisia Juridica din Senat, precizează europarlamentarul PNȚCD Cristian Terheș.

Totodată, acesta a mai adăugat că începând cu ziua miercuri se preconizează că această propunere ar urma să fie dezbătută în plenul Senatului, urmând ca în zilele următoare să fie votată.

Acesta a mai menționat faptul că noul certificat de vaccinare condiționează exercitarea libertății de circulație în UE. Mai exact, pentru a putea călători, cetățenii vor avea nevoie de vaccinul gratuit, de testul plătit pentru covid, sau de o dovadă de vindecare de covid.

„Propunerea de regulament european privind conditionarea libertatii de circulatie in UE de “adeverinta verde digitala”, impotriva careia am vorbit si votat in Parlamentul European, A FOST ADOPTATA pe data de 11 mai de catre Comisia Juridica din Senatul Romaniei. Maine se preconizeaza ca propunerea sa fie dezbatuta in plenul Senatului iar zilele urmatoare sa fie votata.

Va amintesc ca prin acest certificat/adeverinta, exercitarea libertatii de circulatie in UE va fi conditionata de vaccin gratuit, test platit sau dovada de vindecare de Covid”, a scris acesta pe Facebook.

Europarlamentarii români au votat împotriva adeverinței

Totodată, eurodeputatul susține că s-a luptat împotriva adeverinței, iar trei din cei 33 de europarlamentari români au votat și ei contra acestui document. El a mai adăugat că românii care consideră că le sunt încălcate drepturile fundamentale de această adeverință pot să îi contacteze pe senatorii români, propunându-le să voteze contra acestei propuneri.

„Eu m-am batut in Parlamentul European impotriva acestei adeverinte, iar 3 din 33 de europarlamentari romani am votat contra ei.

Daca considerati ca aceasta adeverinta va incalca drepturile fundamentale, contactati-i pe senatorii romani si cereti-le sa voteze contra acestei propuneri”, a mai scris Cristian Terheș.