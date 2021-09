A arunca tot mai mult vina asupra Chinei nu va face decât să deraieze progresele înregistrate până acum în ceea ce privește limitarea pandemiei, crede ministrul Afacerilor externe și comerțului din Zimbabwe, Frederick Shava, potrivit News.cn.

Lumea ar trebui să colaboreze

„Pe măsură ce ne confruntăm cu efectele devastatoare ale COVID-19, lumea ar trebui să colaboreze pentru a combate cu această pandemie. Ea ar trebui să reamintească importanța solidarității internaționale”, a spus oficialul din Zimbabwe.

„Învinovățirea Chinei nu este răspunsul. China a fost învinovățită continuu pentru izbucnirea pandemiei deoarece mulți avansează ipoteza unei scurgeri a virusului din laborator drept origine a actualei crize globale de sănătate”, a spus el. Potrivit lui Shava, este nevoie ca știința să conducă toate eforturile globale de combatere a pandemiei.

Oficialul din Zimbabwe a mai declarat că eforturile depuse de China în lupta împotriva pandemiei au fost ”impresionante”.

Ce arată ultimul raport oficial

Raportul predat zilele trecute de serviciile secrete americane președintelui Biden susține că noul coronavirus nu a fost dezvoltat „ca armă biologică” şi „probabil” nu a fost „conceput genetic”.

Presiunile asupra Chinei pentru a da dovadă de transparenţă în ancheta asupra originilor COVID-19 au sporit in ultima vreme, însă Beijingul respinge orice nouă investigaţie. Spre nemulţumirea Beijingului, OMS a înfiinţat un nou grup – International Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens – pentru a stabili originile coronavirusului SARS-CoV-2.