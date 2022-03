Fity: noua rețea de socializare românească

Prin opțiunile sale, noua rețea de socializare Fity oferă un suport pentru structurarea unui stil de viață sănătos și îi motivează continuu pe utilizatorii săi să-ți depășești limitele prin oferirea de recompense sub forma tokenilor Fity.

„Pandemia COVID-19 ne-a schimbat tuturor prioritățile, sănătatea recâștigându-și locul binemeritat în vârful listei. Cu ajutorul Fity, ne dorim ca utilizatorii să aibă grijă de sănătatea lor, încurajând acest obiectiv prin intermediul noilor tehnologii și al conceptelor de gamification și play to earn”, a declarat Călin Perpelea, fondatorul Fity, potrivit economica.net.

Fity reunește specialiști în fitness și nutriționiști acredidați, oferă planuri personalizate de antrenament fitness și dietă prin live streaming și are un calculator nutrițional. De asemenea, platforma respectivă oferă acces la o comunitate internațională de pasionați de un stil de viață sănătos. Fity este disponibilă utilizatorilor pe site-ul web oficial și pe telefon mobil pentru iOS și Android.

Investiții de 300.000 de euro pentru revoluționarea educației în sănătate

Potrivit informațiilor transmise de Călin Perpelea, în 2021 investițiile au fost de 55.000 euro, bani folosiți pentru dezvoltarea platformei respective, branding-ului și strategiei de marketing. În 2022 au fost bugetate investiții de 245.000 de euro, bani direcționați către integrarea tehnologiei blockchain, dezvoltarea tokenului Fity și a colecției de NFT-uri, integrarea cu Fitbit și Garmin, dar și dezvoltarea sistemului de streaming în VR.

„Fity își propune să susțină educația în sănătate și să-i recompenseze atât pe creatorii de conținut valoros cat și pe cei care sunt implicați în atingerea obiectivelor lor de nutriție și sport. Credem cu tărie în componenta socială a platformei și în importanța sprijinului unei comunități atunci când îți dorești să te autodepășești.

În ultimul an am lucrat zi și noapte la dezvoltarea acestui proiect însă feedback-ul pozitiv pe care l-am primit din partea comunității ne dovedește că am făcut alegerea corectă atunci când am decis să ne implicăm total în dezvoltarea platformei”, a explicat Călin Perpelea.

În trimestrul doi din 2022, Cătălin Perpelea va anunța lansarea unei colecții de 1.000 de NFT-uri pe blockchainul Elrond. Acesta a explicat că doar posesorii lor beneficiază de acces pe viață la varianta Platinum Fity, precum și posibilitatea de a participa la vanzarea de tokeni Fity la un preț preferențial, pe care pot alege să îi țină la staking pentru o dobândă de 20% pe an sau să îi folosească pentru achiziționarea de articole sportive eco-friendly.

De asemenea, la începutul lui 2023, Călin Perpelea va anunța lansarea unui joc play to earn, dar și integrarea în metaverse a sesiunilor de antrenament.