Situație dificilă după recensământul din acest an. Recenzorii nu și-au primit banii nici acum

O persoană care a ales să devină recenzor dezvăluie detalii surprinzătoare despre problemele cu care se confruntă în momentul de față. Aceasta a decis să ajute la Recensământul Populației și Locuințelor deoarece devenise șomeră și avea mare nevoie de bani.

Astfel, și-a luat angajamentul de a lucra în condiții grele timp de mai multe săptămâni, crezând că poate câștiga până la 9.000 de lei. În momentul de față regretă decizia, întrucât nu știe nici câți bani va lua, nici când va fi plătită.

„Eram în șomaj și voiam să fac bani, că nu mă mai ajungeam. Am aflat de la o prietenă că se caută recenzori așa că imediat mi s-a aprins beculețul și m-am dus să mă interesez cum să mă înscriu. În final, am reușit să intru în echipa recenzorilor. Eu veneam dintr-o firmă care se ocupa cu sondarea cetățenilor, așa că mi-a fost relativ ușor să completez chestionare”, a povestit aceasta pentru hotnews.ro, sub protecția anonimatului.

Realiza între 12 și 20 de chestionare pe zi

Potrivit sursei menționate, aceasta făcea între 12 și 20 chestionare pe zi, tocmai pentru că avea nevoie de bani. Trebuie menționat că media chestionarelor completate în fiecare zi de un recenzor era între 5-7 chestionare.

„Ieșeam din casă la 7 dimineața și reveneam seara târziu. Prima surpriză neplăcută am avut-o cu doamna A. de la Direcția Județeană de Statistică. Timp de 3 săptămâni nu mi-a prelucrat niciun chestionar, iar după 3 săptămâni se adunaseră deja circa 300 de chestionare. Așa că și-a permis să mă certe că de ce îi dau eu atât de mult de lucru și că, din cauza mea, va trebui să muncească și în weekend.

Deși mi se arondase o zonă foarte…..să-i spunem precară, eu am terminat-o și am cerut o zonă nouă, tot în ideea de a face bani. Am fost refuzată, deși reprezentanții INS se plângeau public că nu au recenzori suficienți.

Ca să vă dați seama cum s-a muncit, vă pot spune că afară erau temperaturi peste 40°C. Pe teren fiind, nu aveai acces la toalete. Aveai de-a face uneori cu respondenți care adoptat un comportament agresiv. Mi s-a întâmplat să merg și de 7 ori, în zile diferite, la ore diferite la aceeași adresă, am lăsat mesaje scrise în cutia de scrisori, mesaje la vecini, mesaje pe grupurile de whatsapp ale asociației de proprietari, am lipit afișe la avizier.

În final tot nu mi-a deschis nimeni. M-am lovit de lipsa de colaborare a exact celor din aparatul de stat implicați în procesul de recensământ. Tableta se bloca, se descărca, sistemul refuza să îmi încarce chestionarele recenzate”, a mai spus aceasta pentru sursa menționată.