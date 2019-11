Concret, este vorba despre o promoție adresată jucatorilor de poker de platforma 888poker.ro.

Drumul spre „capitala mondială a pokerului” începe online, prin încrierea la turneele online săptămânale dedicate jucătorilor români. Orice jucator nou care se inregistreaza pe 888poker primeste in primul rand o intrare freeroll care il poate propulsa chiar pana la masa finala si de acolo in Las Vegas.

Jucătorii vor lupta pentru 5000 USD garantați în turneul de calificare cu buy in de 10 USD, disponibil în lobby-ul 888poker.ro. Site-ul de poker oferă jucătorilor noi și o promoție suplimentară șansei de calificare prin intermediul unui turneu freeroll: la o depunere de cel puțin 10 USD se acordă bilet de intrare gratuit pentru finala de calificare pentru show-ul TV.

Campania vizează 6 etape de turneu de poker online, fiecare independentă una de alta. În urma acestor turnee se ajunge la câte o finală transmisă la un post de televiziune național – B1. Evenimentele sunt programate în noiembrie, decembrie și ianuarie. Sistemul este simplu: fiecare turneu online va avea 6 câștigători calificați în finala de la TV. Fiecare finală de la TV va avea apoi câte un mare câștigător ce primește excursie în Las Vegas în contextul World Series of Poker 2020.

Biletul de avion și cazarea vin la pachet cu un tichet de participare gratuită la $888 Crazy Eights No-Limit Hold’em 8-Handed. Acolo, un jucător va avea premiul garantat de 888.888 USD, deci va câștiga cel puțin această sumă ca mare premiu. Este sigur așadar că cel puțin 6 români vor lua parte la evenimentul sponsorizat de 888poker, pornind de la zero și având șansa, fără absolut niciun cost, să se întoarcă în țară cu o sumă impresionantă câștigată în cadrul turneului internațional de poker organizat chiar în locul care este cel mai des asociat cu distracția maximă la jocuri de poker.

„Lansăm o provocare inedită pentru toți românii care apreciază jocul de poker: la fel ca în povești, oricine are șansa de a ajunge rapid de la zero până la… 888.888 de dolari. Desigur, marele premiu de la $888 Crazy Eights este un obiectiv mai dificil de îndeplinit, dar nimic nu este imposibil în poker și, în plus, în general în viață este bine să îți propui ținte înalte. Un lucru este cert: 6 români vor merge gratis în Las Vegas, cu cheltuieli asigurate de 888poker, iar acolo vor juca tot gratuit într-un eveniment de poker de talie mondială, unde au șansa de a câștiga mulți bani. Ca de obicei, distracția este garantată pentru toți și începe online. Pe drumul spre Las Vegas, pentru obișnuința cu faima, facem oprire și într-un show TV”, subliniază Sorin Constantinescu – CEO Pokerfest.

Te-ar putea interesa și: