Tot de numele său se leagă și reforma de la Centrul de permise auto din Pipera, dovedind că o instituție a statului poate funcționa și fără clasicele cozi de coșmar.

Ca experiență profesională, a condus structuri în cadrul misiunilor OSCE și ONU din Kosovo, iar mai târziu a lucrat în cadrul multor structuri de la nivelul UE, printre care și în Direcția Generală Justiției și Afaceri Interne a Comisiei Europene.

În materie de controverse, putem afirma că una dintre ele este însăși prezența lui Dragoș Tudorache în Parlamentul European. Și asta pentru că, în procesul de departajare și nominalizare a candidaților, în primă fază membrii PLUS și-au votat favoriții. În urma votului intern, Dragoș Tudorache nu reușise să prindă decât a 13-a poziție pe lista PLUS, din 153 de candidați. Însă, votul membrilor PLUS a contat doar în proporție de 30% pentru forma finală a listei.

În etapa a doua, o Comisie de selecţie, formată din Mihaela Miroiu, profesor SNSPA Bucureşti, Liliana Popescu, prorector SNSPA Bucureşti, Elena Calistru, preşedinte Funky Citizens, Mircea Dumitru, rector la Universitatea Bucureşti, şi Sorin Ioniţă, preşedinte Expert Forum, a evaluat criteriul competenţei candidaţilor (40% din scorul final).

În fine, în cea de-a treia fază, Biroul Naţional al PLUS a aplicat criteriile politice folosind principii de integritate, diversitate, reprezentare politică şi implicare organizaţională, acestea reprezentând diferenţa de 30% din scorul final al candidaţilor.

Dacă după prima fază de selecție, cea a democrației interne, Dragoș Tudorache era doar pe poziția a 13-a, după finalizarea următoarelor două etape, apropiatul lui Dacian Cioloș a făcut un salt de 10 poziții, până pe locul al treilea, fapt ce i-a permis practic să ajungă în Parlamentul European, în locul altui coleg mai bine clasat după votul intern. Evident, nu puțini au fost cei care au pus saltul spectaculos în clasament pe seama prieteniei care-i leagă pe Tudorache și Cioloș.

De numele lui Dragoș Tudorache se mai leagă o controversă. Pe vremea când era șeful de Cancelarie al prim-ministrului Cioloș, Dragoș Tudorache ar fi primit de la RA-APPS o locuință de lux în Capitală, pe motiv că nu locuiește în București, asta deși, în declarația de avere de pe site-ul Guvernului se specifică faptul că acesta deține în București un apartamnet de 115 mp, cumpărat în 2005.

Dragoș Tudorache a făcut însă lumină în cazul menționat, declarând la acea vreme că a decis să locuiască într-un imobil RA-APPS la recomandarea SPP. Mai mult, din cauza faptului că mai deținea o locuință în București, acesta a închiriat din fonduri propriii apartamentul de 3 camere din zona Eminescu, toate cheltuielile cu chiria nefiindu-i decontate.

